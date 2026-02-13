漢田生技攜手明聖國小啟動地方創生結盟

地方創生結盟啟動！台灣最大軟袋保健飲品製造商漢田生技（1294）13日宣布，將於2月12至15日獨家主辦「2026彰化縣漢田盃全國手球邀請賽」，並與彰化縣埔心鄉在地手球強權明聖國小緊密合作，除了提供全國基層手球選手高強度競技交流平台，更將贊助影響力直接鏈結聯合國永續發展目標(SDGs)，展現企業對在地體育發展與全人教育的長期承諾。

漢田生技董事長李雨霖表示，漢田生技作為彰化在地企業，在積極拓展業務的同時，也要持續深化企業社會責任(CSR)與環境、社會、公司治理(ESG)實踐，透過獨家主辦「2026彰化縣漢田盃全國手球邀請賽」，並與彰化縣埔心鄉的在地手球強權明聖國小緊密合作，明確回應了多項SDGs核心價值，而與永續目標的鏈結，更可以打造健康與平等的未來。

李雨霖表示，此次贊助行動支持明聖國小手球隊的訓練與賽事參與，確保學童獲得規律運動，促進身心健康，呼應SDG 3「良好健康與福祉」，同時，提供移地訓練與比賽經驗，促進抗壓性、團隊精神等非認知能力的發展，落實SDG 4「優質教育」的一部分。

此外，贊助經費有效減輕基層家庭負擔，確保不同背景的孩子享有公平的運動機會，可以具體實踐SDG 10「減少不平等」的目標，而企業與在地學校的長期合作夥伴關係，更是SDG 17「促進目標的夥伴關係」的最佳範例，符合教育部體育署推動「運動企業認證」的核心指標。

「2026彰化縣漢田盃全國手球邀請賽」將於2月12至15日在明聖國小盛大舉行，賽事吸引來自全國各地的隊伍參與，涵蓋國小、國中、社會等多個組別，提供各級選手切磋球技的機會。

李雨霖進一步指出，明聖國小手球隊戰績卓越，近年屢次在縣長盃等重要賽事中榮獲佳績，堪稱在地標竿學校，透過贊助績優球隊，強化企業對『追求卓越』與『在地深耕』的社會形象，未來這份贊助實績也將直接納入漢田生技的ESG報告書中，讓運動永續成為企業文化的一部分。