手握全台最大隱形眼鏡通路！晶碩小金雞晶澈奪美系客戶 IPO計畫啟動

晶碩光學（6491）除隱形眼鏡業績創新高，子公司「晶澈科技」經營的隱形眼鏡通路密度達1,500點，也已成全台布點最大的隱形眼鏡代理商，除販賣晶碩自有品牌隱形眼鏡，今年4月也將拿下美系隱眼四巨頭之一代理權，加上手握日韓品牌，晶澈將以消費平台商業模式朝IPO市場邁進。

晶碩是和碩（4938）集團旗下醫材公司，隱形眼鏡業務在2025年衝上70.39億元歷史新高，而晶碩旗下通路業務獨立成立的晶澈科技，除掌握自有90家實體通路及數十萬人會員APP，也跟台灣藥妝店如屈臣氏、康是美、寶雅等連鎖通路品牌合作，打造全台最綿密的隱形眼鏡通路網。

在掌握年輕用戶優勢下，晶碩除銷售集團自有研發隱形眼鏡，更取得韓國時尚隱形眼鏡品牌HapaKristin代理權，全球隱形眼鏡四大巨頭嬌生（Johnson & Johnson）、Alcon/視康、酷柏光學（CooperVision）及博士倫（Bausch + Lomb）之一更將與晶澈科技簽訂代理，也顯示晶澈通路實力受到國際大廠肯定。

過去四大美系隱形眼鏡品牌囊括9成隱形眼鏡市場，在台灣多由台灣分公司直接經營，為何會打破慣例跟晶碩合作？據了解，過去四大品牌都是走專業眼鏡通路，如今世代改變，年輕族群更喜愛在消費通路買隱形眼鏡，為新增接觸客戶通路，肯投資設立門市的晶澈科技成為首選。

對手握多家國際隱形眼鏡品牌，該如何操盤？晶碩表示，自有隱形眼鏡品牌定位為專業高性價比品牌，而代理的日韓系品牌則以時尚潮牌為主，美系則定價相對更高，主打專業形象，在各品牌各自定位下，晶澈也從單一品牌銷售模式，順利轉型為整合品牌經營、國際代理與數據營運的消費平台型企業。

除台灣，晶澈科技也將在新加坡跟馬來西亞設立數間門市，加大亞太布局，而日本時尚隱形眼鏡品牌代理也在洽談中。晶澈副總柳浩宇表示，長期目標是爭取四大美系隱形眼鏡品牌代理權。

晶澈也因會員人數數十萬人，已打造全台規模最大的隱形眼鏡銷售與會員服務平台，透過線上與線下整合經營，累積會員回購數據，建立品牌導入＋行銷操作＋通路銷售專業，加上綿密銷售網路帶來的通路議價能力，三條件成為其他隱形眼鏡品牌上門談合作的祕密武器。

晶澈科技2025年營收15億元，年增10~20%，EPS上看15元，其中保健食品業務營收僅占5%，今年預估成長至10%，主要販賣眼睛保健食品、膠原蛋白、減肥食品等以美為主題的食品，晶碩董事長郭明棟也明確表示，晶澈將著手規劃上市，透過資本市場資源加速品牌擴張、海外布局與數據營運投資，目標打造具規模化與長期成長潛力的亞洲消費科技企業。

和碩集團開枝散葉，除子公司華擎（3515）轉投資永擎（7711）已上市，如今晶碩光學轉投資晶澈科技也有IPO計畫，另華擎子公司東擎（7710）也已登錄興櫃，孫公司陸續走上資本市場，也讓和碩集團上市櫃成員家數大增。