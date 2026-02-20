產業大咖開書單／許明現 帶企業走過風雨

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導
南寶執行長許明現（本報系資料庫）
新春時節，南寶樹脂執行長許明現推薦讀者《傑夫．伊梅特：帶領美國百年企業奇異走過16年風雨的剖心自白》。

他表示，本書不僅是一部領導者回憶錄，更是一部兼具洞察深度與執行細節的企業轉型實戰指南，值得推薦給企業經營者與中高階主管閱讀。

許明現表示，本書以傑夫．伊梅特親身經歷為主軸，真實呈現他在動盪的經營環境中，接手並推動百年企業GE轉型的心路歷程。書中坦然面對任內股價大幅下滑的表面挫敗，同時深入剖析其背後持續投入研發、建構全球化創新網絡、布局企業創投，及提升資本效率所累積長期價值。

他也特別認同書中提出的核心觀點：「真相＝事實＋脈絡」。伊梅特不僅呈現結果數字，更反覆提醒讀者理解「為何如此」。

此外，書中亦深入分享GE在其任期內推動開放式創新的實務作法。

GE 創投

