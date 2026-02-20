產業大咖開書單／黃晴雯 從旅行尋找答案

在送舊迎新的新春時節，遠東SOGO董事長黃晴雯特別向讀者推薦《出發吧！環遊世界24個傳統市場》這本書。黃晴雯說，如果在放鬆閒散的春節假期想翻翻書，不妨試試這本讓十至80歲的人閱讀起來都會很歡樂的繪本。

黃晴雯說，她喜歡旅行，但行腳的目的地卻很兩極，不是躲進大山大水處尋求寧靜的庇護，就是闖進人聲鼎沸的市井中找尋城市的興味與真情。

在熱門景點與網紅餐廳之外，黃晴雯相信認識一個城市、一個民族最直接的地方，就是傳統市集。

這本書的作者是長居布達佩斯的旅遊作家、繪者是旅居以色列的插圖畫家、譯者是個從小愛陪媽媽去買菜的台灣童書創作者。

黃晴雯表示，她喜歡這本書整體設計的童趣與精彩、訊息豐富簡潔，而且每個年齡層的讀者都可以在其中找到自己想要的相關答案。