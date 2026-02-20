產業大咖開書單／吳睿弘 以善念化解危機

尚騰集團執行長吳睿弘最近連看三本書，其中，以九個經典案例看企業化危機為轉機的《法理與善念》是他極力推薦的書單，該書由律師陳玲玉所著，述說的是跨國商務律師解決商務爭端的幕後心法。

吳睿弘說，這本書藉由許多實際的企業案例，尤其是新聞案件，比如說是台積電告發三星的營業秘密案例、台新金控併購彰化銀行的案例等等，新聞描述的是已經發生的事實，但是在這本書裡面可以看到後面法律攻防的論述，更關鍵的是法理的基礎是必須秉持善念。

吳睿弘認為，從書裡面的九個案例可以洞悉商業法律的理論，可是更能參透實務面的應用，再加上作者自己本身的律師執業心路歷程很有啟發性。作者以執業40年的獨特心法，淬鍊出圓滿解決商業危機的人性故事。以「善念」為經、「法理」為緯，分享解決企業與人生困境的心法。