產業大咖開書單／莊大立 向葛洛夫學習

「面對瞬息萬變的時代，只有能在變化中存活的人，才會對未來保持樂觀。」台灣機械公會理事長莊大立極力推薦《葛洛夫給經理人的第一課》，作者讓人透徹了解「管理」的用意與深意，創下歷久彌新的經理人典範。

莊大立指出，葛洛夫被科技界譽為「矽谷之父」，在管理方面，則被譽為「OKR之父」。他在書中指出，「管理無分大小，不管是營收上億的大型企業或是街角邊的早餐店，都有大學問隱藏其中。」

莊大立指出，從工程師到企業領導者，葛洛夫將製造業的「產出」概念，導入經理人的工作核心，逐一解析生產、績效之方，以及提點用人、規劃之道。這本書出版超過30年，依然盤踞亞馬遜商管領導類暢銷書，非常值得一讀。

莊大立特別點出這本書的三大基本概念，首先是「產出導向管理」：針對目標設計工作流程與檢驗方法，質疑每個步驟存在的理由。唯有將「產出」的概念謹記在心，公司管理才能夠更上軌道。

其次是「打好團體戰」：無論是政府或私人企業，大部分的人類活動都是靠團隊成事。葛洛夫提出「管理槓桿率」的觀念，說明提高槓桿率的管理活動才能夠帶來高產能。

第三是「讓每個人都各盡所能」：所有管理都包含績效評估，這是經理人再難也得做的事，但無論是找人、用人、訓練或論功行賞，別忘記最重要的目的其實是：增進部屬的績效。

