產業大咖開書單／陳勝宏 朝最高理想努力

台北市不動產開發公會理事長陳勝宏推薦許信良的著作《天命》，他認為，這本書不僅是一部政治人物的生命回顧，更是一部關於人生選擇、理想與自我實踐的深刻省思之作，特別值得正處於人生關鍵階段的讀者細細品味。

陳勝宏表示，《天命》最打動自己的地方，在於書中不斷提醒讀者，每一個人心中其實都存在一個「最高理想」，也都曾經想像過屬於自己的成功樣貌。然而，理想是否能夠實現，並非只取決於願望本身，更牽涉到個人是否願意長期投入學習、承擔風險與面對現實的考驗。書中以作者自身的生命經歷為例，坦率描寫人在追求理想過程中所遭遇的挫折、轉折與不確定性，讓人讀來格外真實。

他指出，這本書誠實地呈現出一個關鍵觀念，即使再努力，也未必一定能抵達心中所設定的終點，但若選擇不努力，則連一絲希望都不存在。