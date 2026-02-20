產業大咖開書單／黃志芳 關注貨幣失能

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
外貿協會董事長黃志芳推薦「貨幣失能」。記者黃淑惠／攝影
外貿協會董事長黃志芳指出，川普2.0時代來臨，對於全球金融可能造成的影響，值得注意；迎接馬年到來，推薦琳‧奧爾登撰寫的《貨幣失能》一書，分析攸關全人類的金融革命即將到來，民眾要如何保障財產。

黃志芳認為，現今改變世界的三大力量分別為AI、地緣政治及貿易戰爭，然而貿易戰爭只是表層因素，真正改變世界的力量是各國的貨幣政策。

黃志芳強調，無論我們是否完全認同加密貨幣，這股由科技驅動的金融變革力量已不容忽視，值得每個關心自身財務的民眾深思。

書裡面談到通膨、長期債務、網路原生貨幣（Native Coins/Tokens）的本質及加密貨幣的風險，同時也分析穩定幣跟央行推動數位貨幣關聯。

黃志芳以書中案例分析，貨幣政策的劇烈變動往往令人措手不及。例如2016年埃及鎊受政策影響，價值瞬間腰斬，導致民眾多年積蓄購買力大幅縮水。

傳統貨幣快速進入到數位貨幣以及快速貨幣，早年都是銀本位或金本位，1944年布列敦森林系統期間，美元為國際儲備貨幣、黃金是儲備資產；1971年美國因為參與越戰，再加上國內社會改革法案，總支出增加，布列敦森林系統崩壞。

未來美元、黃金、比特幣等，誰是全球貨幣的未來，貨幣戰爭是大國博弈的重中之重，「貨幣失能」一書做一個很清楚、簡要的說明，對於了解當前及未來經濟國際局勢非常有幫助。

推薦理由：當金融系統不再為你存在，財務自由將成為空談，本書分析攸關全人類的金融革命即將到來，民眾要如何保障財產

