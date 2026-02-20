產業大咖開書單／葉惠青 引領淨零新思維

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導
永豐餘董事長葉惠青（本報系資料庫）
永豐餘董事長葉惠青（本報系資料庫）

永豐餘董事長葉惠青推薦經濟日報讀者過年期間閱讀《循環在有無之間》。他提到，這是一本跟未來對話的書籍，提供下一代非常重要的淨零碳排思維。

葉惠青指出，這本書旨在讓大家思考，在地球有限的資源裡、在資源的有無之間，怎麼發揮智慧，讓好像用盡了的資源轉換再生，把不可能化為可能，在不斷的創新跟循環過程當中，創造新的社會價值。

在書裡，作者傳達的核心思想，是「以碳為軸、以醣為源、以數據引領未來發展」，等同於重新定義企業在淨零裡頭的角色。

葉惠青分析，這本書乍看之下談的是材料、能源與循環經濟，但真正打動他的，並不是技術或管理方法，而是不斷回到「人」的層次─人如何做選擇、如何面對限制，又如何在一次次推翻重來的過程中，找到新的可能。重新思考在有限資源中，人、企業與世界的永續關係。

