產業大咖開書單／甘霈 在忙碌中沉澱心情

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導
國邑總經理甘霈。業者／提供
國邑總經理甘霈。業者／提供

在一年一度的新年長假裡，國邑新藥總經理甘霈推薦讀者，抽空展讀俄國文豪托爾斯泰的中短篇小說集《人為什麼而活》及《傻子伊凡》。

他表示，這兩本小說集探討雋永且普世的人性課題，在忙碌且浮躁、充滿雜音的日常生活中，每每重讀這兩本少年時代接觸到的文學作品，都像是按下「reset」按鍵，總能讓自己的心情得到沉澱、找回平靜。

甘霈表示，這兩本小說集所收錄的作品，多為以俄國農村為背景的寓言小說，將鄉野傳說作為基底，融入托爾斯泰的哲思洞見，筆調生動可親、引人入勝。尤其吸引他的地方，是小說中對人物心理活動的刻畫，這也是此系列作品依舊深深吸引現代讀者的原因。

另一個重點則是，書中每篇作品的篇幅都不長，對注意力貴如黃金的現代人來說，可謂十分友善。

小說 讀者 總經理

延伸閱讀

近日攻勢猛烈！俄國首長：烏克蘭無人機襲擊能源設施未釀傷亡

2026全球名家瞭望／重訂國際新秩序

紐時：俄軍將拿下烏克蘭3戰略市鎮 增加談判籌碼

美威脅「禁止石油進入古巴」 俄駐古巴大使：俄國會持續提供石油

相關新聞

台灣洋酒通路教父傳奇謝幕 橡木桶創辦人陳春安辭世享壽80歲

台灣酒類產業的一代傳奇、洋酒連鎖專賣店「橡木桶洋酒」創辦人兼董事長陳春安，傳出於2月17日大年初一凌晨安詳辭世，享壽80...

產業大咖開書單／甘霈 在忙碌中沉澱心情

在一年一度的新年長假裡，國邑新藥總經理甘霈推薦讀者，抽空展讀俄國文豪托爾斯泰的中短篇小說集《人為什麼而活》及《傻子伊凡》...

產業大咖開書單／葉惠青 引領淨零新思維

永豐餘董事長葉惠青推薦經濟日報讀者過年期間閱讀《循環在有無之間》。他提到，這是一本跟未來對話的書籍，提供下一代非常重要的...

產業大咖開書單／黃志芳 關注貨幣失能

外貿協會董事長黃志芳指出，川普2.0時代來臨，對於全球金融可能造成的影響，值得注意；迎接馬年到來，推薦琳‧奧爾登撰寫的《...

產業大咖開書單／陳勝宏 朝最高理想努力

台北市不動產開發公會理事長陳勝宏推薦許信良的著作《天命》，他認為，這本書不僅是一部政治人物的生命回顧，更是一部關於人生選...

產業大咖開書單／莊大立 向葛洛夫學習

「面對瞬息萬變的時代，只有能在變化中存活的人，才會對未來保持樂觀。」台灣機械公會理事長莊大立極力推薦《葛洛夫給經理人的第...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。