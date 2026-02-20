產業大咖開書單／甘霈 在忙碌中沉澱心情
在一年一度的新年長假裡，國邑新藥總經理甘霈推薦讀者，抽空展讀俄國文豪托爾斯泰的中短篇小說集《人為什麼而活》及《傻子伊凡》。
他表示，這兩本小說集探討雋永且普世的人性課題，在忙碌且浮躁、充滿雜音的日常生活中，每每重讀這兩本少年時代接觸到的文學作品，都像是按下「reset」按鍵，總能讓自己的心情得到沉澱、找回平靜。
甘霈表示，這兩本小說集所收錄的作品，多為以俄國農村為背景的寓言小說，將鄉野傳說作為基底，融入托爾斯泰的哲思洞見，筆調生動可親、引人入勝。尤其吸引他的地方，是小說中對人物心理活動的刻畫，這也是此系列作品依舊深深吸引現代讀者的原因。
另一個重點則是，書中每篇作品的篇幅都不長，對注意力貴如黃金的現代人來說，可謂十分友善。
