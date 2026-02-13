中石化子公司鼎越通過辦理現金增資 總金額6.5億元
中石化今天代重要子公司鼎越開發公告，董事會決議辦理現金增資發行新股，發行總金額新台幣6.5億元，將授權董事長洽特定人認購，以充實營運資金。
中石化子公司鼎越開發捲入京華城弊案，京華廣場土地遭扣押，影響開發進度，經與銀行團協商與申請，2025年再次獲得同意合約展延1年。同時鼎越與聯貸銀行團簽訂增補協議，將於2026年3月31日、6月30日及9月30日，分別償還新台幣5億元、10億元及15億元。
中石化積極籌資，去年底重啟標售高雄市亞灣區部分土地，進行公開招標，不過並未標脫。
