中石化子公司鼎越通過辦理現金增資 總金額6.5億元

中央社／ 台北13日電

中石化今天代重要子公司鼎越開發公告，董事會決議辦理現金增資發行新股，發行總金額新台幣6.5億元，將授權董事長洽特定人認購，以充實營運資金。

中石化子公司鼎越開發捲入京華城弊案，京華廣場土地遭扣押，影響開發進度，經與銀行團協商與申請，2025年再次獲得同意合約展延1年。同時鼎越與聯貸銀行團簽訂增補協議，將於2026年3月31日、6月30日及9月30日，分別償還新台幣5億元、10億元及15億元。

中石化積極籌資，去年底重啟標售高雄市亞灣區部分土地，進行公開招標，不過並未標脫。

新台幣 中石化 董事長

