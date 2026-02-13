鄰近過年交投冷清 SCFI運價指數連六跌、但跌幅縮小

中國大陸下周將開始放農曆春節，隨著假期到來，13日最新公布上海集裝箱出口（SCFI）運價指數交投冷清，運價指數連六跌，然而跌幅縮小，根據最新一期指數下跌15.1點至1,251.46點，周跌幅1.2%，四大航線全面下跌。

根據最新一期出爐運價，遠東到美西運價每FEU(40呎櫃)達1,787美元，較前一期下跌14美元，跌幅0.8%；遠東到美東運價每FEU(40呎櫃)達2,524美元，較前一期下跌6美元，跌幅0.2%。

其中遠東到歐洲運價每TEU(20呎櫃)達1,361美元，較前一期下跌42美元，周跌幅3%；遠東到地中海運價每TEU(20呎櫃)達2,177美元，較前一期下跌114美元，周跌5%。