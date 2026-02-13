農曆春節前夕 中鋼經營團隊向員工們拜年

農曆春節將至，13日中鋼（2002）董事長黃建智、總經理陳守道及執行副總經理鄭際昭在經理部門主管的陪同下，馬不停蹄前往小港廠區、工會及中鋼集團總部大樓展開拜年活動，祝福新的一年「策馬揚鞭開新運，一馬當先創佳績」。

同時，對於年節期間堅守工作崗位的輪班人員表達感謝，並提醒年節期間仍要做好工安及環保工作，也要重視返鄉過節或出門旅遊的交通安全，留意飲食均衡，整個拜年活動溫馨感人，帶有滿滿年味氛圍。

黃董事長拜年時表示，去年面對國際鋼鐵產能過剩、需求成長趨緩，加上地緣政治與貿易保護主義升溫，原料價格與減碳轉型成本持續攀升，中鋼首當其衝承擔考驗，而同仁們展現的責任感、專業度與強大韌性，仍為公司創造出扎實的成果。

首先，中鋼去年不僅成功促成課徵中國大陸低價熱軋鋼品反傾銷稅，在鋼市需求趨緩的大環境下，精緻鋼品續創佳績，銷售量約78.7萬公噸，確實對抗景氣波動；同時，中鋼將綠色承諾化為實際行動，除了從高爐添加低碳原料、鍋爐脫硫、煙氣捕碳到取得各式綠色產品證書，也成功接軌綠色供應鏈，去年高再生料鋼品訂單量達到8.3萬公噸，較前年大幅成長68%，開創低碳新商機。

黃董事長說明去年對全球鋼鐵產業不是順風的一年，但也讓中鋼淬鍊出更堅韌的耐心、耐性及能耐去應對變局，展望新的一年，中鋼已擬定「最適產能 增優勢」、「數位智造 加效能」、「產業共榮 利雙贏」及「永續技術 益低碳」四大經營方針，作為公司持續升級轉型的大戰略，也期待今年鋼市展現「萬馬奔騰迎新春，馬到成功行大運」的新氣象。