快訊

初戀生日變抓姦！女星揭撕心裂肺情歌真相 目睹男友和2女開房

美車零關稅 BMW總代理指「這票休旅車」將配合政府調整售價

可以回家過年！高金素梅複訊3小時 100萬元交保

艾瑞生醫股臨會完成全面改選 推選王舜睦為新任董事長

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

國內高階醫材與培養基領導廠商艾瑞生醫13日召開由股東臨時會，由大股東漢通創投依法自行召集，會後並全面改選董監事。本次改選獲機構投資人高度共識，出席率過半，選出五席董事、二席監察人，會後召開董事會，推選王舜睦為新任董事長

本次股東臨時會進行全面改選董監事，其中，五席董事分別為漢通創業投資股份有限公司、人因創智有限公司代表人王舜睦、陳品文、獵豹科教股份有限公司、李文杰；二席監察人則為凱衛投資股份有限公司、黃明輝會計師。新任董監事自選任後立即就任，任期至2029年2月12日。

股東臨時會結束後，也隨即召開董事會，推選王舜睦為新任董事長。王舜睦感謝主要機構投資人及廣大自然人股東對維護股東權益的堅定支持，新任董事會成員結合國際創投經驗、生技產業資歷與專業治理能力，將可促進董事會職能回歸法制化及深化公司治理，進而提升公司營運與策略發展的能量。

艾瑞生醫目前實收資本額1.16億元，專注於再生醫療關鍵材料「人類血小板裂解液（hPL）」的研發與製造，並應用在幹細胞與免疫細胞的培養，旗下Helios及UltraGRO二大系列幹細胞培養基產品行銷全球逾70國，在人源細胞培養基領域占有領先地位，隨著全球再生醫療與細胞產業的快速發展，也為艾瑞生醫營造巨大的成長潛力。

王舜睦表示，新任董事會與經營團隊上任後，首要任務是落實更嚴謹的內控制度與公司治理審查，掃除過去因治理不明確而導致的經營障礙，並將以最高標準進行合規管理，同時全力加速與策略夥伴的合作布局，藉由跨產業資源整合，強化關鍵原料供應與製程優化，追求營運的持續成長，確保艾瑞生醫能順利邁向公開發行與興櫃掛牌之目標。

董事長 股東臨時會

延伸閱讀

2025諾貝爾獎得主現身薇閣高中 自曝大一主修不是科學而是「它」

諾貝爾生醫學獎得主莫瑟：治療神經系統疾病 應先了解大腦「演算法」

理科太太自嘆不如！藝聲長期不吃晚餐「狂吞保健食品」

三福化營收／1月營收4.21億元、年增20.6% 漲價、驗證頻傳佳音

相關新聞

台積電高雄廠周邊首宗公辦都更案招商成功 日勝生拿下

仲量聯行成功協助高雄市政府完成「高雄捷運R17世運站A5街廓公辦都市更新案」招商，經評選由日勝生活科技（2547）獲選為...

員工犯錯別急著罵！豐田哲學「不責怪人、只怪機制」揭開SOP重要性

人為錯誤 是機制出問題 POINT：為了讓每個人都能持續產出一定的成果，必須明訂作業標準，並消除容易發生錯誤的環境。 在公司內部畫線，可以防止工作過度個人化。 所謂的個人化，是指「這

鄰近過年交投冷清 SCFI運價指數連六跌、但跌幅縮小

中國大陸下周將開始放農曆春節，隨著假期到來，13日最新公布上海集裝箱出口（SCFI）運價指數交投冷清，運價指數連六跌，然...

Coupang酷澎在台累積近千項專利 AI驅動火箭速配春節仍隔天到貨

Coupang酷澎展現深耕台灣的決心，不斷將強大的科技創新實力導入營運層面，在台申請多項專利，「火箭速配」即便在春節期間...

信任台灣…美方點頭「不審先降稅」！PTT戰翻：把國會當塑膠還是神操作？

台美對等貿易協定簽署後，行政院副院長鄭麗君表示，美方信任台灣，願以刊載聯邦公報方式讓降稅先行生效，不必等台灣立法院完成審查。消息一出，被部分股民視為出口大利多，也有人質疑程序與後續風險，PTT股板瞬間

關稅談定仍待立法院公告 和泰車：落實之前買氣一定急凍

龍頭車廠和泰車（2207）回應美國進口汽車零關稅議題表示，美製車關稅仍須待立法院公告生效日，導入車款須再與原廠討論，目前...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。