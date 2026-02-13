艾瑞生醫股臨會完成全面改選 推選王舜睦為新任董事長

國內高階醫材與培養基領導廠商艾瑞生醫13日召開由股東臨時會，由大股東漢通創投依法自行召集，會後並全面改選董監事。本次改選獲機構投資人高度共識，出席率過半，選出五席董事、二席監察人，會後召開董事會，推選王舜睦為新任董事長。

本次股東臨時會進行全面改選董監事，其中，五席董事分別為漢通創業投資股份有限公司、人因創智有限公司代表人王舜睦、陳品文、獵豹科教股份有限公司、李文杰；二席監察人則為凱衛投資股份有限公司、黃明輝會計師。新任董監事自選任後立即就任，任期至2029年2月12日。

股東臨時會結束後，也隨即召開董事會，推選王舜睦為新任董事長。王舜睦感謝主要機構投資人及廣大自然人股東對維護股東權益的堅定支持，新任董事會成員結合國際創投經驗、生技產業資歷與專業治理能力，將可促進董事會職能回歸法制化及深化公司治理，進而提升公司營運與策略發展的能量。

艾瑞生醫目前實收資本額1.16億元，專注於再生醫療關鍵材料「人類血小板裂解液（hPL）」的研發與製造，並應用在幹細胞與免疫細胞的培養，旗下Helios及UltraGRO二大系列幹細胞培養基產品行銷全球逾70國，在人源細胞培養基領域占有領先地位，隨著全球再生醫療與細胞產業的快速發展，也為艾瑞生醫營造巨大的成長潛力。

王舜睦表示，新任董事會與經營團隊上任後，首要任務是落實更嚴謹的內控制度與公司治理審查，掃除過去因治理不明確而導致的經營障礙，並將以最高標準進行合規管理，同時全力加速與策略夥伴的合作布局，藉由跨產業資源整合，強化關鍵原料供應與製程優化，追求營運的持續成長，確保艾瑞生醫能順利邁向公開發行與興櫃掛牌之目標。