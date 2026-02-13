台積電高雄廠周邊首宗公辦都更案招商成功 日勝生拿下

快訊

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
仲量聯行成功協助高雄市政府完成「捷運R17世運站A5街廓公辦都市更新案」招商，經評選由日勝生活科技獲選為最優申請人。本案預估投資金額達新台幣88.5億元，為台積電高雄廠周邊首宗以產業政策為導向的公辦都更案，標誌著半導體S廊帶向北延伸的關鍵拼圖正式到位。仲量聯行提供
仲量聯行成功協助高雄市政府完成「高雄捷運R17世運站A5街廓公辦都市更新案」招商，經評選由日勝生活科技（2547）獲選為最優申請人。

「R17世運站A5街廓公辦都更案」預估投資金額達新台幣88.5億元，為台積電（2330）高雄廠周邊首宗以產業政策為導向的公辦都更案，標誌著半導體S廊帶向北延伸的關鍵拼圖正式到位。全案基地面積約4,200坪，預計開發總樓地板面積約3.4萬坪，規劃興建三棟主體建築，功能涵蓋產業研發辦公、企業安家住宅及商業設施。

有別於傳統都更案，「R17世運站A5街廓公辦都更案」在規劃初期即導入明確的產業機能。市府將優先分回企業安家住宅空間提供台積電及相關供應鏈員工租用，直接解決科技人才移居高雄的居住需求。建築量體透過空橋直接連通捷運R17世運站，落實大眾運輸導向發展（TOD）模式，實現「到站即到家、到站即到辦公室」的高效生活圈。

仲量聯行台灣分公司董事總經理侯文信表示，從事不動產顧問逾20年，觀察本案成功的關鍵在於高雄市政府展現了與科技產業同步的速度與精準度。

「半導體產業的建廠與擴張以季為單位競爭」侯文信指出，「高雄市政府團隊推動本案時展現極高的行政效率與決策魄力。從土地盤點、招商條件設定到回應產業需求，市府團隊準確抓住台積電設廠與相關產業鏈的需求，透過公辦都更模式快速釋出精華土地，大幅降低投資人開發風險。仲量聯行有榮幸能與高雄市府一起推動城市的發展與產業的轉型」。

仲量聯行近年協助高雄市政府成功招商金額累計近新台幣1,500億元，協助投資人參與高雄案件金額亦超過600億元。

