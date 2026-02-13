momo通路自有品牌「mo select」年節餐廚系列上線

農曆年前採買高峰來臨，富邦媒（8454）旗下momo購物網指出，今年市場熱點不僅是年節零食與伴手禮，餐廚用品在年前檔期亦出現明顯成長，銷售量年增高達150%，其中「大份量料理鍋具」與「分裝保鮮收納」需求最為突出。

momo表示，家庭聚餐與在家開煮需求升溫，帶動消費者以「備料、分裝、上桌」為主軸進行一次性補齊採買。因應年前最後補貨潮，momo通路自有品牌mo select推出年節餐廚系列，主打高CP值、台灣製與永續設計，涵蓋鍋具、保鮮收納與餐具配件等完整品項，提供消費者一站式備齊的選擇。

mo select由momo團隊攜手合作工廠「源頭共研」，從產品規格、材質選用到外觀設計皆由團隊參與規劃，並依嚴格品管流程進行測試與檢核，讓消費者買到的不只是同級更好入手的價格，更是高品質、高質感的生活用品。momo表示，通路自有品牌的關鍵在於直接與製造端合作，縮短供應鏈距離、提升效率，並把效益回饋到消費者最有感的「品質、設計與價格」。

mo select致力於提供「下廚到上桌、紓壓到好眠、居家清潔整理收納」三大生活解決方案，產品線已涵蓋餐廚用品、居家紙品、香氛、床寢、整理收納及3C配件等多元品項，其中朵舒紙品主打台灣製造與高CP值，衛生紙與濕紙巾等主力品項一年銷售逾28.5萬箱（約2,300萬包），並以紙盒取代部分塑料包材，從高頻消費的日用品開始把永續理念落實到消費者日常。

配合momo「2026春節不打烊」，mo select全系列商品於農曆春節期間維持正常出貨與配送服務。消費者春節連假期間仍可透過momo購物網選購，部分品項提供快速到貨，滿足年節備料與臨時補貨需求。