獨／國中生遭割頸亡…法界籲修少事法 楊爸唯一肯定的法官嘆：任何人都會動容

殘留更多萊劑⋯美牛絞肉、內臟輸台 專家批措手不及、老弱民眾風險高

鰻魚飯名店「肥前屋」復活「3月再見」！熄燈7個月傳出好消息

Coupang酷澎在台累積近千項專利 AI驅動火箭速配春節仍隔天到貨

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
Coupang酷澎在台累積近千項專利，AI驅動火箭速配春節仍能隔天到貨。Coupang酷澎／提供
Coupang酷澎在台累積近千項專利，AI驅動火箭速配春節仍能隔天到貨。Coupang酷澎／提供

Coupang酷澎展現深耕台灣的決心，不斷將強大的科技創新實力導入營運層面，在台申請多項專利，「火箭速配」即便在春節期間仍維持在最快隔日到貨的效率，深受顧客信賴，帶來持續不斷的回購客源。

Coupang酷澎在台申請核准近千項專利，包含倉儲機器人預先撿貨專利。並在2025年獲得律商聯訊（LexisNexis）全球百大創新者，以橫跨多個產業領域的專業項目，展現Coupang酷澎的創新地位。截至2025年底，Coupang酷澎在台申請核准近千項專利，並讓每一項專利都能增進顧客的使用體驗。

「火箭速配」是Coupang酷澎最具代表性的物流服務，結合配送速度與彈性日期，為顧客帶來領先業界的配送體驗。從最快隔日到貨、可指定下單7天內到貨、3天內退貨收件的選擇，處處為顧客設想，讓線上零售體驗更加輕鬆安心。

在同步截單專利中，Coupang酷澎透過將顧客介面、倉儲中心與物流配送等多個系統維持在一致時程下運作，最大化確保隔日到貨的履約承諾。基於跨系統高度同步的基礎，Coupang酷澎也投入開發訂單全面追蹤專利，持續提升配送流程的透明度、效率與服務品質。

同時，AI技術已成為Coupang酷澎近期專利布局的核心之一，投入資源提升物流效率，也改善第一線物流人員的工作環境。例如在高度自動化的倉儲場域中，結合倉儲機器人預先撿貨專利，可有效降低人力搬運負擔，並更精準地完成出貨準備；自動化庫存轉移專利則使庫存調度更為靈活高效，同步提升出貨品質與整體營運效率。Coupang酷澎所有專利研發與技術升級，皆以改善顧客體驗、提升營運效率為核心，持續打造更快速、更精準的服務。

顧客 機器人 火箭

