信任台灣…美方點頭「不審先降稅」！PTT戰翻：把國會當塑膠還是神操作？

台美對等貿易協定簽署後，行政院副院長鄭麗君表示，美方信任台灣，願以刊載聯邦公報方式讓降稅先行生效，不必等台灣立法院完成審查。消息一出，被部分股民視為出口大利多，也有人質疑程序與後續風險，PTT股板瞬間吵翻。

鄭麗君指出，台灣在談判過程中已向美方說明依《條約締結法》須送國會審議，美方原本希望等國會通過後才讓降稅生效，但在最後兩輪談判後，美方願意信任台灣，以刊載聯邦公報方式讓降稅先行生效，後續再同步送國會審查。她強調，不預設台灣會出現他國生效延宕或認知差異的情況，誠懇期待國會支持協議。

不少網友直呼談判成果超出預期，「這麼好的嗎？」、「那麼爽歐」、「太會談了吧」、「太強了吧 直接先降稅了耶」。也有人看好盤勢，「年後開盤1根」、「穩了」、「台灣出口業大利多！」、「談的真的好」。更有人直言，「這個還擋就真的說不過去了」、「誠意給了，接下來就看你台灣怎麼表態」。

但質疑聲同樣強烈，「川普才有機會生氣氣」、「這樣川普才有機會生氣氣」、「把立院當塑膠」、「繞過立法院，真的要帝制是吧？」、「糖衣毒藥 日後要付出多少代價？」。也有人擔憂變數，「就不要日韓搞到後面不加稅，反而再減稅」、「立法沒過要怎麼辦」。甚至有人諷刺，「先升關稅 再來安慰你」、「喪事喜辦」。