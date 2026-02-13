關稅談定仍待立法院公告 和泰車：落實之前買氣一定急凍

龍頭車廠和泰車（2207）回應美國進口汽車零關稅議題表示，美製車關稅仍須待立法院公告生效日，導入車款須再與原廠討論，目前尚未定案。台灣賓士也表示，GLE、GLE Coupe、GLS、EQE SUV及EQS SUV，我們將依據法規指引對應調降市場建議售價，並自政府正式公告之實施日期起生效。

先不管美國車降關稅後對市場的影響，新關稅尚未生效之前，買氣的大觀望，將是車市最大的考驗。各家業者都期待關稅早日落實，讓一切底定。

在美國進口小客車降為零關稅後，對車市造成的影響包括：

1. 在確定實施之前，車市買氣勢必急凍，車商為了促銷，必須增提促銷，讓消費者感受到此時買車與零關稅實施後沒有差異，而且還可以先買先享受。可以預期短期內，關稅尚未調降，但消費者期待的10~15%關稅調降的紅利，一定要由車商買單，否則買氣不會出現，車商為了降低庫存壓力，也只能承擔。

2. 美國進口車關稅調降後，對高價車款影響較大，畢竟美國終端通路的車款多半在5萬美元以上，回推之後，進到台灣的售價也要到190萬元左右，對一般國產車影響較小。但高階車款，尤其是雙B在美國生產的車包括BMW的 X3／X5／X6／X、賓士的GLE、GLE Coupe、GLS、EQE SUV及EQS SUV，反應關稅調降成本大約減少10到15%，高價車款更可望因為關稅調降，避開奢侈稅，價格又可以再降一階，對於雙B而言，直接受惠。

3. 美國中古車情況不明，如果美國進口中古車也適用零關稅，從美國進口中古車後，售價勢必與國產車極度拉近，對車市造成的衝擊便會更大，這也是目前業界最戒慎恐懼的部分。