快訊

鰻魚飯名店「肥前屋」復活「3月再見」！熄燈7個月傳出好消息

三案纏身…高金素梅涉詐助理費 今赴北檢複訊

國民黨今協調台中市長選舉提名 組發會：雙方已決定民調機構及題目

關稅談定仍待立法院公告 和泰車：落實之前買氣一定急凍

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
和泰汽車總經理蘇純興。記者蘇健忠攝影／聯合報系資料照
和泰汽車總經理蘇純興。記者蘇健忠攝影／聯合報系資料照

龍頭車廠和泰車（2207）回應美國進口汽車零關稅議題表示，美製車關稅仍須待立法院公告生效日，導入車款須再與原廠討論，目前尚未定案。台灣賓士也表示，GLE、GLE Coupe、GLS、EQE SUV及EQS SUV，我們將依據法規指引對應調降市場建議售價，並自政府正式公告之實施日期起生效。

先不管美國車降關稅後對市場的影響，新關稅尚未生效之前，買氣的大觀望，將是車市最大的考驗。各家業者都期待關稅早日落實，讓一切底定。

在美國進口小客車降為零關稅後，對車市造成的影響包括：

1. 在確定實施之前，車市買氣勢必急凍，車商為了促銷，必須增提促銷，讓消費者感受到此時買車與零關稅實施後沒有差異，而且還可以先買先享受。可以預期短期內，關稅尚未調降，但消費者期待的10~15%關稅調降的紅利，一定要由車商買單，否則買氣不會出現，車商為了降低庫存壓力，也只能承擔。

2. 美國進口車關稅調降後，對高價車款影響較大，畢竟美國終端通路的車款多半在5萬美元以上，回推之後，進到台灣的售價也要到190萬元左右，對一般國產車影響較小。但高階車款，尤其是雙B在美國生產的車包括BMW的 X3／X5／X6／X、賓士的GLE、GLE Coupe、GLS、EQE SUV及EQS SUV，反應關稅調降成本大約減少10到15%，高價車款更可望因為關稅調降，避開奢侈稅，價格又可以再降一階，對於雙B而言，直接受惠。

3. 美國中古車情況不明，如果美國進口中古車也適用零關稅，從美國進口中古車後，售價勢必與國產車極度拉近，對車市造成的衝擊便會更大，這也是目前業界最戒慎恐懼的部分。

關稅 美國 車市

延伸閱讀

毛利率站穩30%...東陽獲利高檔整理！專家：台美關稅敲定有利消除不確定性

台美關稅衝擊農業 張麗善：恐有更多小豬農撐不住

美液態乳零關稅來台 鄭麗君：區隔國產、進口的鮮乳新制提前實施

賴總統：台美談判達成六大目標 平均關稅降至12.33%

相關新聞

信任台灣…美方點頭「不審先降稅」！PTT戰翻：把國會當塑膠還是神操作？

台美對等貿易協定簽署後，行政院副院長鄭麗君表示，美方信任台灣，願以刊載聯邦公報方式讓降稅先行生效，不必等台灣立法院完成審查。消息一出，被部分股民視為出口大利多，也有人質疑程序與後續風險，PTT股板瞬間

美車0關稅甜甜價夢碎？特斯拉表態「暫不降價」…網：合理呀法規沒過怎降

美國車零關稅話題延燒，不少車迷原本期待「甜甜價」出現。不過台灣特斯拉最新回應指出，在台灣政府法規審議確立明朗化之前，美製車型目前並無車價調整計畫，讓部分期待降價的消費者直呼夢碎，PTT股板也掀起激烈討

美國進口汽車關稅降為零變數 中古車算不算？若算國產車將大衝擊

小客車將降至零關稅，但保留中小貨車維持一定關稅，以確保軍工韌性。針對符合美國聯邦機動車輛安全標準（FMVSS）的美規車，...

好市多高雄亞灣店已掛上 Logo 傳最快6月開幕 停車位數量創全台之最

高雄亞洲新灣區再添大型商業設施。根據好市多（Costco）官方臉書揭露，新高雄亞灣店近期外牆已掛上紅色Logo，工程進入...

關稅談定仍待立法院公告 和泰車：落實之前買氣一定急凍

龍頭車廠和泰車（2207）回應美國進口汽車零關稅議題表示，美製車關稅仍須待立法院公告生效日，導入車款須再與原廠討論，目前...

美製車零關稅　代理商擬進Jeep和Stellantis新車

台美簽署對等貿易協定，美規小客車將降至零關稅，Jeep總代理寶嘉聯合今天表示，未來將持續與Jeep美國原廠積極合作推動，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。