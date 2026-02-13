美製車零關稅　代理商擬進Jeep和Stellantis新車

快訊

中央社／ 台北13日電
Jeep總代理寶嘉聯合今天表示，未來將持續與Jeep美國原廠積極合作推動，爭取導入更多美國製造車型到台灣市場，包括Jeep Grand Wagoneer、Grand Cherokee與Gladiator等車款。圖為Jeep。聯合報系資料照
台美簽署對等貿易協定，美規小客車將降至零關稅，Jeep總代理寶嘉聯合今天表示，未來將持續與Jeep美國原廠積極合作推動，爭取導入更多美國製造車型到台灣市場，包括Jeep Grand Wagoneer、Grand Cherokee與Gladiator等車款。

寶嘉聯合執行董事吳睿弘透過新聞稿表示，台灣巿場關稅環境變化，讓寶嘉聯合在產品策略規劃上，更具彈性發展空間，除了持續與Jeep美國原廠緊密合作，引進其他Jeep車系外，未來也將與斯特蘭蒂斯集團（Stellantis）集團合作，爭取更多美國製造車款及品牌進口台灣，例如美式皮卡品牌RAM也正積極進行。

寶嘉聯合指出，政策環境將有助後續產品布局，在美國製造的Jeep Wrangler，建議售價將維持2025年底品牌發表會公布新台幣209.8萬元起，Jeep Wrangler交車維持原定規劃，預計今年第2季起陸續交付。

寶嘉聯合表示，相關協定仍須完成後續立法程序，實際政策施行內容將依主管機關正式公告為準。

台美簽署台美對等貿易協定（ART），行政院今天發布新聞稿指出，備受關注的美規車部分，未來美規小客車將降至零關稅，但保留中小貨車維持一定關稅，以確保軍工韌性，同時也會在協定生效6個月內，建立美規車後市場稽核監督管理體系。

美國 關稅 市場

