Tesla 回應對美關稅 重申現無調價或移產計畫

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

Tesla Taiwan 重申在台現行販售車款於台灣政府法規審議確立明朗化之前，由美國進口車型目前將不會進行車價調整，德國進口車型當前亦不會有移產計畫。預計於 2026 年第2季停產之車型 Model S 及 Model X，Tesla 承諾將持續提供完善售後服務，維持保修、軟體更新及技術支援。

今日政府公告台灣對美關稅調幅底定，公告框架後續仍須立法院確定執行生效日、台灣車測中心美規車輸台認證系統建置1，Tesla Taiwan 正式回應：針對美製車型 Model 3、Model S、Model X 目前並無車價調整計畫。

部分分析認定 Tesla 會對德製 Model Y 進行移產，Tesla Taiwan 亦同步澄清目前無任何產線調整或進口國家的變動。由於汽車原材料與國際運輸成本持續攀升，對美關稅降幅非 Tesla 在台定價唯一因素；移產牽涉產品進口國異動與產品認證，目前也不會針對德製車款進行移產調整。

而針對近日 Tesla 公告將於 2026 年第2季度停產 Model S 及 Model X 兩款車型，因應全球市場邁向 FSD 全自動輔助駕駛及 AI 人型機器人布局，未來兩款車型之產能將投入 Optimus 人型機器人之生產，兩車型確切停產之日期與停止接受訂單之時間，以 Tesla Taiwan 官網訂車頁面為準。

Telsa 承諾會持續為 Model S 及 Model X 提供完善的售後服務，針對車輛保養、維修，以及全車系的 OTA 軟體更新都將持續。感謝全台 Model S 及 Model X車主，在各大汽車品牌尚未投入電動車普及的進程時，率先選擇相信 Tesla 成為先驅車主，共同為加速全球轉向永續能源的發展努力。Tesla 也將延續對各世代產品的保修服務承諾，確保車主便利、安心且富有樂趣的純電生活體驗，與台灣車主共同打造富足非凡的世界。

Tesla 軟體 進口車

