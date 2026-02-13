進口關稅降為零 什麼時候降價？台灣賓士回應

快訊

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

台灣賓士對「台美貿易協議」的圓滿達成表達誠摯祝賀。相信此協議將推動台灣經濟穩定成長，並為汽車市場注入新動能。

針對協議中關於美國產製車輛之進口關稅調降，台灣賓士將全力配合政府相關施行細節，將此貿易利多實質回饋予消費者。針對旗下產自美國之車型——包括GLE、GLE Coupe、GLS、EQE SUV 及 EQS SUV，我們將依據法規指引對應調降市場建議售價，並自政府正式公告之實施日期起生效。同時，台灣賓士已提供具吸引力的購車優惠，讓消費者無需等待政策正式上路，即可優先享有關稅相關利多。

至於自全球其他產地進口之車型，目前則維持現行各年式建議售價，暫無調整計畫。適逢品牌推出多項極具吸引力的購車優惠，現正是入主 Mercedes-Benz 的絕佳時機。

