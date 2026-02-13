美國進口汽車關稅降為零變數 中古車算不算？若算國產車將大衝擊

小客車將降至零關稅，但保留中小貨車維持一定關稅，以確保軍工韌性。針對符合美國聯邦機動車輛安全標準（FMVSS）的美規車，將取消美規車進口數量限制。汽車業界普遍認為,190萬元以上車款才會受到影響，對國產汽車影響有限，但是如果中古車也納入零關稅，勢必成為台灣國產車最大的衝擊。

台美雙方完成「台美對等貿易協定」簽署，但業界指出，有兩項尚未釐清，其中一為美國皮卡車歸屬問題，應該算是客車的零關稅，但必須課徵25%的貨物稅或是歸屬於貨車的10%關稅，而不需課徵貨物稅。

另外一項影響台灣汽車市場更大的中古車進口關稅問題，更受到產業關注，但目前並未看到明確的規範。業者指出，以RAV4為例，從美國生產，加計運費和相關貨物稅進來，遠高於目前從日本進口的售價，但如果是中古車，三年車齡再從美國進口到台灣，可能四輪傳動、2,500cc的車款可以壓在80萬元左右，受到影響到的將不只是國產RAV4，更是台灣眾多的國產車款。

依據廠商的推估，美國新車終端售價大約在4.2美萬元以上，加計匯率、運費、各項稅率，到台灣之後，可以銷售的價格至少要到190萬元，如此一來，國產車受到的影響有限。但如果是中古車進口，影響的層面勢必擴大。