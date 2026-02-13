快訊

美國進口汽車關稅降為零變數 中古車算不算？若算國產車將大衝擊

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
圖為台北港進口汽車塞滿空地。記者許正宏攝影／聯合報系資料照
小客車將降至零關稅，但保留中小貨車維持一定關稅，以確保軍工韌性。針對符合美國聯邦機動車輛安全標準（FMVSS）的美規車，將取消美規車進口數量限制。汽車業界普遍認為,190萬元以上車款才會受到影響，對國產汽車影響有限，但是如果中古車也納入零關稅，勢必成為台灣國產車最大的衝擊。

台美雙方完成「台美對等貿易協定」簽署，但業界指出，有兩項尚未釐清，其中一為美國皮卡車歸屬問題，應該算是客車的零關稅，但必須課徵25%的貨物稅或是歸屬於貨車的10%關稅，而不需課徵貨物稅。

另外一項影響台灣汽車市場更大的中古車進口關稅問題，更受到產業關注，但目前並未看到明確的規範。業者指出，以RAV4為例，從美國生產，加計運費和相關貨物稅進來，遠高於目前從日本進口的售價，但如果是中古車，三年車齡再從美國進口到台灣，可能四輪傳動、2,500cc的車款可以壓在80萬元左右，受到影響到的將不只是國產RAV4，更是台灣眾多的國產車款。

依據廠商的推估，美國新車終端售價大約在4.2美萬元以上，加計匯率、運費、各項稅率，到台灣之後，可以銷售的價格至少要到190萬元，如此一來，國產車受到的影響有限。但如果是中古車進口，影響的層面勢必擴大。

台美關稅衝擊農業 張麗善：恐有更多小豬農撐不住

影／台美關稅談判 立委鍾佳濱：美產品進口衝擊有限

美液態乳零關稅來台 鄭麗君：區隔國產、進口的鮮乳新制提前實施

賴總統：台美談判達成六大目標 平均關稅降至12.33%

美車0關稅甜甜價夢碎？特斯拉表態「暫不降價」…網：合理呀法規沒過怎降

美國車零關稅話題延燒，不少車迷原本期待「甜甜價」出現。不過台灣特斯拉最新回應指出，在台灣政府法規審議確立明朗化之前，美製車型目前並無車價調整計畫，讓部分期待降價的消費者直呼夢碎，PTT股板也掀起激烈討

美規車零關稅也沒用！特斯拉：沒有降價計畫

台美簽署對等貿易協定，美規小客車將降至零關稅，外界點名電動車龍頭特斯拉將會降價，但台灣特斯拉表示，現行販售車款在台灣政府...

美國進口汽車關稅降為零變數 中古車算不算？若算國產車將大衝擊

小客車將降至零關稅，但保留中小貨車維持一定關稅，以確保軍工韌性。針對符合美國聯邦機動車輛安全標準（FMVSS）的美規車，...

好市多高雄亞灣店已掛上 Logo 傳最快6月開幕 停車位數量創全台之最

高雄亞洲新灣區再添大型商業設施。根據好市多（Costco）官方臉書揭露，新高雄亞灣店近期外牆已掛上紅色Logo，工程進入...

美製車零關稅　代理商擬進Jeep和Stellantis新車

台美簽署對等貿易協定，美規小客車將降至零關稅，Jeep總代理寶嘉聯合今天表示，未來將持續與Jeep美國原廠積極合作推動，...

Tesla 回應對美關稅 重申現無調價或移產計畫

Tesla Taiwan 重申在台現行販售車款於台灣政府法規審議確立明朗化之前，由美國進口車型目前將不會進行車價調整，德...

