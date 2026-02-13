台美貿易協定簽署後車價降不降？ 賓士降、特斯拉卻不降

台美簽署對等貿易協定，美規小客車將降至零關稅，外界期待車價將可調降，目前車商態度卻呈現兩樣情，其中賓士已經宣布降價，但特斯拉則表示，沒有降價計畫。

台灣賓士表示，對台美貿易協議的圓滿達成表達誠摯祝賀，相信此協議將推動台灣經濟穩定成長，並為汽車市場注入新動能，而針對協議中關於美國產製車輛之進口關稅調降，台灣賓士將全力配合政府相關施行細節，將此貿易利多實質回饋予消費者。

台灣賓士表示，針對旗下產自美國之車型包括GLE、GLE Coupe、GLS、EQE SUV 及 EQS SUV，將依據法規指引對應調降市場建議售價，並自政府正式公告之實施日期起生效，同時，台灣賓士已提供具吸引力的購車優惠，讓消費者無需等待政策正式上路，即可優先享有關稅相關利多。

台灣特斯拉表示，今日政府公告台灣對美關稅調幅底定，公告框架後續仍須立法院確定執行生效日、台灣車測中心美規車輸台認證系統建置，美製車型Model 3、Model S、Model X目前並無車價調整計畫，德國進口車型當前亦不會有移產計畫。

而和泰車則表示，美製車關稅仍須待立法院公告生效日，導入車款須再與原廠討論，目前尚未定案。

寶嘉聯合則說，未來將持續與Jeep®美國原廠積極合作推動，爭取導入更多美國製造車型至台灣市場。