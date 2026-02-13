聽新聞
房市急凍！台中蛋黃區也哀號…北屯這1區逆勢突圍 3強狂銷247筆
受政府重拳打炒房、美國關稅等因素影響，房市急凍，台中吹起觀望風，連蛋黃區好地段的預售案都有建商哀號，「每周成交報表『不是0就是1』」，但北屯機捷特區3建案憑藉「軌道經濟」逆勢突圍，受自住客青睞，買氣依舊強勁，包辦2025年北屯區熱銷預售案前三強，共交易247筆。
根據實價登錄網資訊，2025年北屯區熱銷預售案前三名，分別為「遠雄」建案成交104筆、「永尚」建案82筆，以及「富宇」建案61筆。
永尚建設看好台中北屯機捷特區坐擁捷運綠線與74號快速道路交通優勢、Costco商圈機能，在敦富路第一排推出大樓住宅案，本月10日舉辦開工動土典禮。該案規畫以2至3房為主，共計294戶，以自住與首購族群為主要客層，去年累計成交82筆。
永尚建設總經理洪絾嵃說，該案定位為區域地標，邀操刀「陶朱隱園」的瀚翔景觀及太然設計等頂尖團隊，營造工程由承攬過LaLaport的甲級成中恆營造負責。他強調，要在這片熱門重劃區打造具品牌辨識度的地標作品。
遠雄建案在北屯敦富路、南興北一路口旁，三面臨路，規畫2至3房，滿足多元族群生活所需，尤其市場稀有「雙衛浴兩房」格局，以及「理想生活研究所」生活美學沈浸式教學的寵粉專案，受自住客青睬；富宇建案坐落在G3舊社站出站即達的黃金門牌，主打2至3房的高坪效格局，精準鎖定新世代菁英家庭的需求。
