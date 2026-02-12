導正亂象！創客專案顧問以誠信與專業定義業界新標竿

中小企業追求數位轉型與升級的道路上，政府補助本應是最佳助攻，然而「政府補助顧問」產業卻長期因市場亂象被貼上汙名化標籤。身為全台政府補助顧問服務領導品牌的「創客」專案顧問執行長蔣君祥感嘆，正因不肖行為層出不窮，才導致專業的價值被埋沒，他誓言以「四大核心保證」重塑產業秩序。

創客觀察到，政府補助顧問業長期被誤解，主因在於許多投機業者採取「短期套利」手段：有的業者以補助之名強推企業不需要的軟體，有的則是收受訂金後消極辦事，甚至有業者誇大「內部關係」獲取高額佣金。這類行為從北部延燒到南部。

蔣君祥指出，為了徹底與市場亂象區隔，創客以領導品牌的高度，確立了全台最嚴謹也最難以複製的服務標準，並提出四大核心保證，與客戶共擔風險。

首先，創客採取最嚴謹的財務承諾，前期僅收取小額訂金，並保證計畫未過全額退費，不巧立雜費，自行承擔長達一年的現金流壓力，堅持在補助款入帳後才收取尾款，落實真正的零風險申請。

其次，創客提供從企劃撰寫、期中考核到最終核銷撥款的全流程陪伴。扮演企業最可靠的「陪跑者」，確保每一個執行環節精準到位，企業無須分心繁瑣行政，專注於核心業務。

為確保服務品質與保密，所有案件皆由內部專業團隊操刀。透過直營團隊的專業管控，不僅能精準執行案件，更讓每一份計畫書都能展現最高的過件實力。

目前，創客在台北、台中、台南等地設有服務據點，服務範圍全台最廣、補助申請類型最全面。蔣君祥說，創客堅持透過專業診斷給予最合適的建議，不強迫推銷，確保精準解決企業痛點。

創客在擴張規模的同時，也始終不忘初衷。團隊長期關注「補助資源公平化」，針對金額僅數萬元的微型補助案，雖然程序繁瑣且利潤微薄，全台無人願意協助，但創客仍主動整合資源辦理。蔣君祥強調，大公司有專門人力，但路邊小店的阿姨同樣有申請資格。創客存在的意義，就是協助微型企業跨越行政門檻，獲得應有的支持。

創客創立以來，見證了許多企業由小壯大，合作超過十年的老客戶包含：政大書城、女子麥面包、鯤島餐酒館、台南幫茶飲、富茗汽車、楷爾生醫、蒸宮k.spa、富屋日本料理等。另外，創客也深受大型連鎖集團信賴，服務對象包括：路易奇燒肉、德昌藥局、貳輪嶼二手機車、猛揮營造、金牌補習班、大茗本位製茶堂等知名品牌。

「我們不希望客戶只看到眼前的補助款，更希望陪伴企業共同升級成長。」蔣君祥說，創客專案顧問致力於引領產業走向專業透明化，讓政府美意精準對接每家努力經營的企業。