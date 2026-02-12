理性購屋時代來臨 台中建商掀起一波「深度經營」浪潮

理性購屋時代來臨，台中建商正掀起一波「深度經營」浪潮，紛紛將銷售中心升級為長期營運的品牌會館，透過生活內容與活動經營深化住戶連結。例如雙橡園、磐興、龍寶、陸府、漢宇、國聚、麗晨等在地品牌建商實踐「寵粉哲學」，不只賣房，更要經營生活，讓品牌從建築走入日常，累積難以複製的城市競爭力。

隨著農曆春節腳步逼近，許多建商不約而同推出「年花教學」活動，為年節增添儀式感。對多數家庭而言，新年在家中插上一盆年花，搭配春聯與吉祥飾品，便能讓過年的喜氣自然流轉；而對建商而言，這樣的活動更是一種情感經營，讓住戶在熟悉的品牌場域中，重新感受「回家」的溫度。

以磐興建設為例，「年花教學」活動已持續舉辦15年。每逢農曆年前，磐興都會邀請住戶回到「娘家館」學習年花插作，同時安排書法老師揮毫、版畫老師現場教學，讓住戶將象徵吉祥寓意的花材與配件，親手完成屬於自己的新年作品。帶回家的不只是一盆年花，更像是一份「回娘家」的祝福與記憶。

磐興建設總經理游金洲表示，「生活、人文、美學與公益」是公司四大精神主軸。15年來，磐興平均每年舉辦約40場與住戶連結的活動，從音樂會、人文茶會、二手書交換、插花、品咖啡與品酒，到藝術展、簽書會、女兒節、釀梅酒、烤肉、民俗節慶與手作課程、名家講座等，持續為社區注入真善美與正向能量。

游金洲強調，磐興希望透過「幸福生活植人」的理念，讓社區成為情感交流與價值共感的平台，並將「愛分享．分享愛」的精神自然傳遞出去。

展望未來，游金洲指出，磐興「娘家館」將邁入2.0階段，透過沈浸式體驗深化感官互動，打開住戶與朋友們的感官、感覺與感受，共同體驗城市中的「精彩休旅」。娘家館將持續成為共聚、共學、共好、共食的平台，結合城市走讀、節慶活動與主題出遊，創造兼具知性、感性與理性的生活體驗。