快訊

美股早盤／四大指數齊漲 美光飆高5%、輝達上揚1%

理性購屋時代來臨 台中建商掀起一波「深度經營」浪潮

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
游金洲希望透過「幸福生活植人」理念，讓社區成為情感交流與價值共感的平台。記者宋健生/攝影
游金洲希望透過「幸福生活植人」理念，讓社區成為情感交流與價值共感的平台。記者宋健生/攝影

理性購屋時代來臨，台中建商正掀起一波「深度經營」浪潮，紛紛將銷售中心升級為長期營運的品牌會館，透過生活內容與活動經營深化住戶連結。例如雙橡園、磐興、龍寶、陸府、漢宇、國聚、麗晨等在地品牌建商實踐「寵粉哲學」，不只賣房，更要經營生活，讓品牌從建築走入日常，累積難以複製的城市競爭力。

隨著農曆春節腳步逼近，許多建商不約而同推出「年花教學」活動，為年節增添儀式感。對多數家庭而言，新年在家中插上一盆年花，搭配春聯與吉祥飾品，便能讓過年的喜氣自然流轉；而對建商而言，這樣的活動更是一種情感經營，讓住戶在熟悉的品牌場域中，重新感受「回家」的溫度。

以磐興建設為例，「年花教學」活動已持續舉辦15年。每逢農曆年前，磐興都會邀請住戶回到「娘家館」學習年花插作，同時安排書法老師揮毫、版畫老師現場教學，讓住戶將象徵吉祥寓意的花材與配件，親手完成屬於自己的新年作品。帶回家的不只是一盆年花，更像是一份「回娘家」的祝福與記憶。

磐興建設總經理游金洲表示，「生活、人文、美學與公益」是公司四大精神主軸。15年來，磐興平均每年舉辦約40場與住戶連結的活動，從音樂會、人文茶會、二手書交換、插花、品咖啡與品酒，到藝術展、簽書會、女兒節、釀梅酒、烤肉、民俗節慶與手作課程、名家講座等，持續為社區注入真善美與正向能量。

游金洲強調，磐興希望透過「幸福生活植人」的理念，讓社區成為情感交流與價值共感的平台，並將「愛分享．分享愛」的精神自然傳遞出去。

展望未來，游金洲指出，磐興「娘家館」將邁入2.0階段，透過沈浸式體驗深化感官互動，打開住戶與朋友們的感官、感覺與感受，共同體驗城市中的「精彩休旅」。娘家館將持續成為共聚、共學、共好、共食的平台，結合城市走讀、節慶活動與主題出遊，創造兼具知性、感性與理性的生活體驗。

游金洲說，在磐興的定義中，娘家不只是「後頭厝」，而是陪伴品牌女兒們探索新生活、創造新人生的基地，也是一場「不離城」的城市精彩休旅邀請。透過深度經營，建商不只打造房子，更在為城市書寫長期的生活風景。

每逢農曆年前，磐興建設都會邀請住戶回到「娘家館」學習年花插作。記者宋健生/攝影
每逢農曆年前，磐興建設都會邀請住戶回到「娘家館」學習年花插作。記者宋健生/攝影

生活 活動 建商

延伸閱讀

網戀男友竟是AI合成！女欲貸款400萬共築愛巢被警攔阻

10大代銷老面孔、小代銷生存難 專家：現在市況是「贏家通吃」

民眾買不起房！川普瞄準住宅建商 傳司法部將展開反壟斷調查

緩解「土方之亂」！台中市府公告異地暫置 建商籲：速設最終處置場

相關新聞

中工經營權之爭再升溫 寶佳派董事辭職後迅速加碼至16%

中華工程（2515）經營權攻防持續升溫。華建（寶佳集團）今（12）日公告，自114年11月21日至115年2月12日止，...

台灣樂天啟動跨境O2O新模式 率13品牌首波插旗東京丸井百貨

台灣樂天市場（Rakuten）宣布，以日本丸井百貨作為海外線下首波落點，啟動「線下體驗、線上回購」的跨境O2O通路模型。...

高房價讓人不敢生？專家：基隆所得比最低生育率卻墊底 台北反而第六

近年掀起高房價導致低出生率的聲浪，不過實際數據可能跌破眾人眼鏡。住商機構統計內政部，比較2025年各縣市粗出生率與202...

信義房屋社區一家「愛在瑞芳」計畫 深耕13年

從課後輔導、寒暑期營隊，到今年規劃的二手市集與家長擺攤，輔仁大學文學院文善志工隊推動的「愛在瑞芳」計畫，已在新北市瑞芳走...

房價太高不想生？這縣市買房最輕鬆、出生率卻墊底

不少人認為高房價導致低出生率，不過實際數據跌破眼鏡。住商機構統計內政部，比較2025年各縣市粗出生率與2025年第2季房...

「格睿森玥」、「格睿竹暘」上樑 海線房市躍升新焦點

海線房市近期熱度升高，包括鹿港因彰化漁港議題，未來人潮與商機備受期待；沙鹿則因台中外溢需求，房價持續走高，而伸港則為工業...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。