不銹鋼市場 中長線要看終端需求

鎳價持續走高，不銹鋼短期迎來漲價紅利，中長期仍需終端需求釋出，穩定整個產銷節奏。

上市不銹鋼廠指出，這波鎳價上漲主因來自印尼政策、礦區供應受限或新能源電池需求強勁推升，屬結構性利多，如此一來，不銹鋼鋼價向上調整將較持久。

各主力鋼廠更關心市場終端需求是否暢旺，如果需求疲弱卻因鎳價飆升造成不銹鋼價走強，鋼廠可能面臨「有行無市」壓力，鋼上漲卻接單不暢，形成高價壓力。

另一種看法是，不銹鋼市場短期會因成本上升而壓縮利潤、讓接單觀望，但中期可能偏利多。業界的共識是，只要需求穩定，低庫存環境下，鋼價上行可改善鋼廠毛利，同時帶旺替代材與高附加價值鋼種需求墊高。

上市鋼廠主管說，如果鎳價上漲伴隨全球製造業回溫，那麼這波行情可能成為不銹鋼景氣循環前奏；但若僅是原料端的單邊炒作，則將增加鋼廠與下游壓力。

整體而言，鎳價漲不停對不銹鋼產業而言既是壓力也是契機。短期成本轉嫁將考驗鋼廠議價能力與需求強度，但若市場需求穩定回溫，本波鎳價上行反而可能成為鋼市新一輪景氣循環的催化劑。業界認為，在供應鏈重新定價完成後，不銹鋼市場有機會在成本墊高與需求支撐下展開較為健康的發展格局。