鎳價大漲 不銹鋼廠前景俏

受全球最大鎳礦供應國印尼大幅調降採礦配額影響，倫敦金屬交易所（LME）期鎳近日出現單日逾2%驚人漲幅，報價衝破每公噸1.8萬美元大關，強烈的成本推升效應，唐榮（2035）、華新麗華、運錩等不銹鋼族群前景看俏。

上市不銹鋼廠主管說，隨著各不銹鋼上游廠2月盤價陸續調漲，不銹鋼產業迎來近年來最明顯的暖春，各家做好準迎接旺季。

唐榮董事長趙健在表示，只要勢頭不變，唐榮有信心最快在農曆年後的3、4月實現由虧轉盈，創造全新的增長動能。

根據倫敦金屬交易所LME最新商情與國際採礦報告，印尼政府為了遏制產能過剩並拉升國際報價，對2026年鎳礦配額採取嚴格的管控，全球最大鎳礦PT Weda Bay Nickel 初始獲批配額，從2025年的3,200萬濕噸驟降至1,200萬濕噸，降幅超過60%；影響所及，鎳價過去二個月內已累計上漲近23%。

上市鋼廠主管表示，不銹鋼生產成本中，鎳金屬占比高達60%至70%，隨著原料端報價走強，台灣上游鋼廠展開強勢定價。包括唐榮、華新麗華、燁聯等大廠新盤價都創三年最大單月漲幅，中下游千興、運錩、允強等內外銷報價同步墊高，顯示不銹鋼產業鏈強大的成本轉嫁動能。

法人分析，對於不銹鋼族群來說，鎳價上漲直接導致不銹鋼價走高，最直接的獲利動能來自庫存利益，各鋼廠以通路商手中現有的低價原料，在價格調漲後創造可觀的毛利貢獻。

此外，2026年全球不銹鋼市場規模預估將增長至1,632.9億美元，除了基礎建設外，AI數據中心、電動車電池及高效能排氣系統對高品質不銹鋼的需求，正成為新的增長引擎。

上市不銹鋼廠主管說，雖然市場曾擔憂供應過剩，但印尼政府目前管控力道超乎預期，國際分析師預測，隨著印尼強化環保門檻與非法採礦整治，鎳價已在每公噸1.7萬美元構築強力支撐。

相關不銹鋼族群今年首季產銷營收展望將迎來「淡季不淡」的氣氛，並有望創下單季成長新高，在當前成本推升、需求復甦的環境下，不銹鋼族群已成為馬年開春資本市場中最具韌性的題材。