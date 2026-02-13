聽新聞
觀光餐飲業 留才搶人
全球觀光產業復甦，觀光、飯店及餐飲布署搶人計畫。雄獅集團2025、2026年將新增超過500名人才；晶華酒店（2707）祭出全台飯店業「年終最高」留住人才；搶攻春節後轉職潮，王品集團日前宣布「店長年薪最高突破300萬元」吸引人才。
台北晶華酒店年終獎金揭曉為3.2個月起跳，加上年資與考績等額外加給，最高可領到7.1個月，登上國內飯店業年終冠軍王。
雄獅集團表示，迎接2026年的市場成長與數位轉型需求，集團持續擴大招募，一方面逐步補齊疫前的人力缺口，另一方面也強化未來發展所需的關鍵職能，雄獅集團年終績效獎金總額超過2.5億元，2026年持續進行員工年度績效調薪。
