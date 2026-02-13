航空客貨兩旺 徵才大戰開打 長榮航要招百名地勤

航空業馬年客貨兩旺，搶人才大戰開打。長榮航（2618）昨（12）日宣布擴大徵才，啟動年度地勤招募，預計聘用25項不同職類地勤人員，釋出約百名職缺，大學畢業薪水4.3萬元起跳；台灣虎航也已進行招募機師與運務人才，填補人力缺口。

根據統計，全球航空業在疫後出現報復性需求， IATA預估今年全球旅運需求看漲，亞太地區尤為成為主力，預估2026年總旅客人數達52億人次，載客率83.8%，將創歷史新高。國內的航空業界也早在2025年提前招兵買馬。

長榮航空昨日宣布，年度地勤招募正式啟動，此次預計聘用25項不同職類地勤人員，釋出約百名職缺，報名日期自即日起至3月1日止。

長榮航空表示，因應全球航空市場需求日益蓬勃發展，將持續引進新機及開闢新航點，為配合本年度航班運能提升及機隊數增加，本次將招募客運運務人員、貨運運務、機艙物流人員、營業人員、客服人員等25項職缺，將依個人專業背景分配至桃園機場、桃園南崁總公司、台北市區及高雄機場等工作地點，錄取後預計於今年5至8月分梯次報到。

華航去年陸續招考飛航組員簽派員、客服人員、貨運營運人員、桃園機場運務員、客艙組員、財會人員等，共延攬逾500人。

星宇航空因應近年來機隊交機，自2022年開始增加人力，包括地勤、空服，還有各部門的人力。