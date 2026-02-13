寶佳集團旗下華建加碼1%股權 中工籲股東嚴守法律紅線

快訊

經濟日報／ 記者陳美玲／台北報導

華建（2530）昨（12）日公告增持中工股權達1%，中工指出予以尊重，但強調董事即便辭任在法律上仍受「內部人」規範，過程中若參與董事會又買股，恐有涉法問題；若有不法，中工將採取一切必要措施捍衛全體股東權益。

面對寶佳集團持股步步進逼，中工表示，寶佳集團持續買進公司股票之投資行為，公司一向予以尊重，但對於寶佳集團派駐公司之法人董事代表近期請辭，在法律上，在內部人責任尚未完全解除之際，隨即又公告取得更多股份，針對此種時機點極為敏感之交易舉措，恐涉不法。

中工重申，依據《證券交易法》相關規範，上市櫃公司之董事（含法人代表）即便辭任，在法律定義之一定期間內，仍受「內部人」之規範與限制；呼籲特定股東在進行交易時，應嚴格遵守法律紅線，切勿利用曾參與董事會運作所獲悉之內部資訊進行交易，以免觸法。

中工強調，將採取一切必要措施捍衛公司與全體股東權益。

