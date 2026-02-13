中工經營權之爭 戰火重啟…市場人士：潛在利益非常可觀

中工（2515）經營權之爭戰火重啟。寶佳旗下大華建設昨（12）日公告，近日持續取得中工1%股權，累計持股比重逾16.6%。華建表示，取得目的為併購，為控制或參與該公司經營權，達成強化公司治理、提升營運穩定性之目標。

華建昨公告，2025年11月21日起至今年2月12日止，經由集中市場交易方式增加取得2萬6,380張，取得人包括寶佳集團少東林家宏、大華建設董事長鄭斯聰、大華建設、華鑑營造、堡新投資、和築投資、毅新、吳佩娟、和發國際投資、鴻憶投資、瑞城豪投資、佳峻營造等。

中工經營權之爭事件簿

去年寶佳集團與中工爆發經營權之爭，寶佳集團大量買進中工股票，不過，隨後12月中工釋出善意，並讓出董事會席次，改由鄭斯聰擔任法人董事，但鄭斯聰擔任不到兩個月，在1月23日請辭，市場臆測中工經營權恐再戰，從華建公告也看見了寶佳集團的併購的企圖心。

市場人士指出，中工股價長期處於10幾元的「水餃股」，但潛在利益非常可觀，尤其握有豪宅案「陶朱隱園」、總銷500億元土城「中工雲宇宙AI園區」、總銷220億元的台塑大樓都更案等。

此外，近年中工在住宅都更領域也頗有成效，拿下民生社區最大都更案延壽國宅，改建後推出總銷達百億元的「鳴森苑」、「碧硯閣」等，另還有總銷30億元「南港雋詠」。

市場認為，寶佳利用中工股價長期低於每股淨值，加上威京集團主席沈慶京捲入司法案的時機，以「禿鷹式」買進中工股票，趁機獲得公司治理權意圖相當明顯。

中工表示，對於寶佳集團持續買進本公司股票之投資行為，一向予以尊重。惟其派駐本公司之法人董事代表甫於近期請辭，在法律上之內部人責任尚未完全解除之際，隨即又公告取得更多股份；針對此種時機點極為敏感之交易舉措，深感不解與遺憾。