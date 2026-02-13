永慶區域加速拓點 突破660店

永慶房產集團2025年新展逾55間店、區域店數突破660店，在聯賣率逾四成的帶動下，去年永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產北台灣有31間店年度業績突破5,000萬元、12間店業績達7,000萬元，甚至還有六間店年度業績達1億元。

在人員業績方面，永慶房產集團表示，去年永慶加盟四品牌北台灣有340人業績突破500萬元、170人業績突破700萬元，還有68人年度業績突破1,000萬元，再次驗證「房仲第一品牌」的地位。

此外，永慶加盟四品牌在新竹縣市更以近210間店的服務規模，搶下15大房仲在新竹縣市近7成的店數市佔率。而且永慶加盟四品牌去年全台店業績冠軍、亞軍、季軍共計12個獎項，北台灣加盟店就囊括了七個獎項。

值得一提的是，永慶加盟四品牌全台僅四面冠軍龍旗，有三面被留在了北台灣。

永慶房產集團加盟事業處總經理莊志成指出，雖然北台灣區域的房仲市場競爭激烈，但無論是直營體系或加盟環境，永慶集團都累積豐富的成功經驗，對於市場變動有絕佳的應對能力，所以去年依舊繳出穩健成績單。

展望2026年，永慶加盟總部將持續作為店東長的堅強後盾，優化聯賣機制、接軌AI科技、落實先誠實再成交理念，朝向3年全台達成2,500間店的里程碑大步邁進。