永慶北台灣尾牙 萬人同慶

永慶房產集團旗下四大加盟品牌，永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產昨（12）日在南港展覽館舉辦「北台灣聯歡尾牙」席開920桌、近1萬人同場歡慶，為目前台灣加盟房仲業規模最大的尾牙晚會。

現場貴賓冠蓋雲集，包括永慶房產集團董事長孫慶餘、業務總經理葉凌棋、加盟事業處董事長劉炳耀和總經理莊志成皆到場力挺，新竹市長高虹安也帶領地政處長何憲棋和副處長蔡孟娟親臨會場，桃園市議會議長邱奕勝、桃園市地政局長蔡金鐘、還有多位立法委員也聯袂出席晚會。

永慶房產集團為了讓北台灣7縣市，包括雙北、基隆、桃園、新竹、苗栗等加盟同仁享受更高規格的尾牙，同時解決因加盟店數持續增加，造成尾牙場地難尋的窘境，永慶加盟四品牌北台灣聯歡尾牙的主辦單位永慶房產集團北區經管會、桃區經管會和竹苗區經管會決議聯合舉辦尾牙。

孫慶餘致詞時表示，所謂「團結力量大，店多氣勢強」，今天北北基桃竹苗所有的加盟夥伴，聚集在南港展覽館舉辦聯合尾牙，席開920桌，是加盟房仲規模最大的一場。而且對比去年不動產市場不景氣 ，但北台灣有六家店業績破億、還有四個團隊業績破3億元，大家值得盡情歡樂。

尾牙晚會眾星雲集，以味全龍啦啦隊小龍女的活力熱舞中揭開序幕，接著理想混蛋演唱《不是因為天氣晴朗才愛你》為晚會帶第一波高潮，歌手丁噹、陳勢安接續熱潮，紛紛演唱經典歌曲，壓軸演出則是八三夭，用熱血吶喊、唱出青春的不服輸，歌曲《東區東區》、《想見你想見你想見你》、《致青春》等都讓全場跟著跳、跟著吼，贏得滿場掌聲。

此外，主辦單位也沒有忘了同仁們最愛的抽獎環節，特別提撥了近500萬元作為抽獎獎金，還準備了2,800個抽獎好禮，就為了犒賞2025年努力打拼的北台灣7縣市同仁們。

永慶房產集團加盟事業處總經理莊志成指出，雖然台灣房市2025年面臨挑戰，永慶加盟四品牌展現堅強實力，2025年在北台灣依舊新展55間店，帶領區域店數突破660間店。對比全台15大房仲在北台灣7縣市的加盟店數，永慶加盟四品牌穩居北台灣店數最多、規模最大的房仲集團，這個好成績也增添北台灣聯合尾牙晚會的歡慶氛圍。

永慶不動產暨永義房屋北區經管會長潘彥竹表示，今年北台灣聯合尾牙再次拉大永慶集團跟同業的差距，尤其是2025年房市成交量下行，很多同業都縮小尾牙規模、甚至選擇不辦，我們還有能力斥資超過2,700萬元、舉辦近1萬人參與的尾牙晚會，同業私下紛紛表示羨慕。

永慶不動產暨永義房屋桃區經管會長李佳樺說，這次尾牙是集結加盟四品牌北區、桃區、竹苗區經管會的力量才能辦到，一口氣請了這麼多組大咖藝人，就是一個卡司超強的高規格演唱會，同仁們覺得新鮮、也十分期待，直說吃尾牙、有抽獎，還能看到喜歡的藝人，真的很幸福。

永慶不動產暨永義房屋竹苗區經管會長陳紹慶補充，受限沒有超過300桌的大場地，竹苗區過去只能各自辦尾牙。今年透過加盟總部協助、八個經管會的努力，逆勢擴大舉辦，前進南展館舉辦聯合尾牙，店東們都很支持，因為它展現了永慶加盟體系的團結一致、資源充沛，無形中也為四品牌帶來造勢和宣傳，對於店頭未來的經營跟人員的招募，有很大的助益。