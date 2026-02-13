快訊

瘦瘦針不分科別皆能開 監管鬆散用藥亂象多 衛福部：加強掌握流向

聽新聞
0:00 / 0:00

中華開發資本聚焦科技新創

經濟日報／ 記者葉佳華／台北報導
開發資本與水木資本共同管理的水木開發基金，打造兼具廣度及深度的T型優勢，使基金在投資策略、產業鏈結與執行效率上更具競爭力。開發資本／提供
開發資本與水木資本共同管理的水木開發基金，打造兼具廣度及深度的T型優勢，使基金在投資策略、產業鏈結與執行效率上更具競爭力。開發資本／提供

中華開發資本與水木資本共同管理的「水木開發基金」，已於去年12月完成最終輪募集關帳，基金規模逾33億元。

投資人包含多家半導體上市櫃企業，專注全球半導體產業，並聚焦北美矽谷與台灣半導體新創，延伸至半導體製程、軟體與服務領域，為台灣與全球，尤其是北美深科技新創，注入產業優勢驅動的動能。

水木開發基金最大特色在於，具備跨台美的產業連結與技術評估能力。水木資本核心成員為清華企業家協會創始成員，具備半導體、化工材料、資訊軟體等多元背景。

開發資本則擁有逾65年產業投資經驗與綿密的台灣產業鏈網絡，且涵蓋財務管理、法務與投後管理，建構嚴謹的投資流程與績效彙報機制。

水木資本董事長成群傑分享，本次募資快速成功展現市場對長期投資策略的高度肯定。

水木資本過往成功投資 Credo等具全球競爭力的新創公司，透過精準發掘具潛力的新創個案，結合深厚半導體產業人脈與跨台美供應鏈整合能力，協助企業加速技術商轉並成功對接資本市場。

開發資本總經理南怡君指出，開發資本致力於推動台灣產業升級與深科技布局，過往亦參與投資信驊等具領導地位的台灣晶片設計公司；水木資本則在半導體與創投領域展現高度專業性與策略視野。雙方在產業網絡、技術評估與跨境投資上的互補合作，使基金在成立初期即具備明確方向與穩固基礎。

目前，水木開發基金投資成果已逐步展現。2025年上半年，由水木開發基金領投、完成美國混合訊號IP解決方案領導廠商Omni Design Series A募資，為水木資本以及開發資本合作的重要里程。水木開發基金亦投資AI晶片新創Rivos，Rivos專注於RISC-V架構 CPU與平行運算處理器設計，致力提供現代AI與資料堆疊所需的高效能、低功耗架構。此外，水木開發基金也發揮影響力投資角色，擔任鋒霈環境科技股份有限公司2025年募資案領投方。

半導體 科技股

延伸閱讀

開發資本攜手水木資本 「水木開發基金」聚焦台美深科技投資

長榮航新闢直飛華府航線 6月26日開航

長榮航增班米蘭 評估擴點北歐

耕興去年EPS 10.77元 擬配息12元

相關新聞

中工經營權之爭 戰火重啟…市場人士：潛在利益非常可觀

中工經營權之爭戰火重啟。寶佳旗下大華建設昨（12）日公告，近日持續取得中工1%股權，累計持股比重逾16.6%。華建表示，...

中華開發資本聚焦科技新創

中華開發資本與水木資本共同管理的「水木開發基金」，已於去年12月完成最終輪募集關帳，基金規模逾33億元。

航空客貨兩旺 徵才大戰開打 長榮航要招百名地勤

航空業馬年客貨兩旺，搶人才大戰開打。長榮航昨（12）日宣布擴大徵才，啟動年度地勤招募，預計聘用25項不同職類地勤人員，釋...

觀光餐飲業 留才搶人

全球觀光產業復甦，觀光、飯店及餐飲布署搶人計畫。雄獅集團2025、2026年將新增超過500名人才；晶華酒店祭出全台飯店...

鎳價大漲 不銹鋼廠前景俏

受全球最大鎳礦供應國印尼大幅調降採礦配額影響，倫敦金屬交易所（LME）期鎳近日出現單日逾2%驚人漲幅，報價衝破每公噸1....

不銹鋼市場 中長線要看終端需求

鎳價持續走高，不銹鋼短期迎來漲價紅利，中長期仍需終端需求釋出，穩定整個產銷節奏。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。