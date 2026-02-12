富華創新讓利第一槍「金馬報喜」企業尾牙展現轉型決心

台中品牌建商富華創新（3056）旗下預售建案北屯「澐光」，新春開出讓利第一槍，繳出熱銷八成好成績，12日舉行集團尾牙、席開87桌，主題定為「遊輪嘉年華」，宣示企業由總太地產轉型更名為富華創新後，全面啟動品牌新航程。

富華創新董事長吳錫坤表示，「富華號」不僅代表企業蛻變與再出發，更寓意未來將朝多角化經營布局，鎖定新能源、環境維護及其他創新事業，在多變市場環境中穩健航行、迎浪前進。

富華創新2024年營收127.53億元，主要來自北屯造鎮案「心之所向」完工交屋入帳；隨著建案認列進入尾聲，2025年營收40.54億元、年減68.2%，前三季每股稅後純益1.08元。

富華創新2026年1月合併營收1.13億元、年增49.9%。吳錫坤說，未來主要營收轉由旗下總太營造承攬的公共工程、社宅及民間工程支共9案、總額約60億元，採完工百分比法逐期認列，有助平滑營收波動。

預售案方面，水湳經貿園區指標案「之序」工程剛完成上樑，規劃47至52坪純三房產品，總戶數186戶，每坪單價75至80萬元，總銷約88億元，目前銷售率已過半，預計2027年完工。

吳錫坤指出，隨著工程進度推進，未來將視市場狀況調整銷售節奏，鎖定區域自住客群。

另外，最近市場焦點則位在北屯太原路三段、祥順東路口的預售案「澐光」，該案基地約645坪，總戶數138戶，規劃25至36坪、2至3房產品，主打中國醫BOT百億建設紅利與水岸第一排景觀優勢，總銷約18.6億元，以房價「有感讓利」而備受關注。

北屯廍子重劃區周邊近三年預售案最高價逼近6字頭，預售案「澐光」則開出3字頭，等同單坪下修20萬元，引爆市場熱點，帶動新春銷售長紅達八成、單周來客破百組，為近期台中最熱銷個案之一。

新年期間，接待中心大年初四（20）日開工，現場賞屋將發放馬年小提燈、刮刮樂紅包等新年應景禮。

富華創新表示，公司深耕市場33年，累計推案戶數約1萬戶，長期採取「不囤屋」策略，只要具備建設題材、生活機能、價格優勢的個案，對市場仍有吸引力。