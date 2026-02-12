快訊

不斷更新／2026億馬當先迎財神！大樂透春節加碼 大小紅包獎號全看這

女神失格？「東大校花」壓線搭機遭炎上 網揪3年前黑歷史轟：遲到慣犯

小年夜前各地溫暖舒適「明晨2地低溫仍下探10度」 除夕起北東轉濕冷

富華創新讓利第一槍「金馬報喜」企業尾牙展現轉型決心

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
富華創新董事長吳錫坤宣示企業由總太地產轉型更名為富華創新後，全面啟動品牌新航程。記者宋健生／攝影
富華創新董事長吳錫坤宣示企業由總太地產轉型更名為富華創新後，全面啟動品牌新航程。記者宋健生／攝影

台中品牌建商富華創新（3056）旗下預售建案北屯「澐光」，新春開出讓利第一槍，繳出熱銷八成好成績，12日舉行集團尾牙、席開87桌，主題定為「遊輪嘉年華」，宣示企業由總太地產轉型更名為富華創新後，全面啟動品牌新航程。

富華創新董事長吳錫坤表示，「富華號」不僅代表企業蛻變與再出發，更寓意未來將朝多角化經營布局，鎖定新能源、環境維護及其他創新事業，在多變市場環境中穩健航行、迎浪前進。

富華創新2024年營收127.53億元，主要來自北屯造鎮案「心之所向」完工交屋入帳；隨著建案認列進入尾聲，2025年營收40.54億元、年減68.2%，前三季每股稅後純益1.08元。

富華創新2026年1月合併營收1.13億元、年增49.9%。吳錫坤說，未來主要營收轉由旗下總太營造承攬的公共工程、社宅及民間工程支共9案、總額約60億元，採完工百分比法逐期認列，有助平滑營收波動。

預售案方面，水湳經貿園區指標案「之序」工程剛完成上樑，規劃47至52坪純三房產品，總戶數186戶，每坪單價75至80萬元，總銷約88億元，目前銷售率已過半，預計2027年完工。

吳錫坤指出，隨著工程進度推進，未來將視市場狀況調整銷售節奏，鎖定區域自住客群。

另外，最近市場焦點則位在北屯太原路三段、祥順東路口的預售案「澐光」，該案基地約645坪，總戶數138戶，規劃25至36坪、2至3房產品，主打中國醫BOT百億建設紅利與水岸第一排景觀優勢，總銷約18.6億元，以房價「有感讓利」而備受關注。

北屯廍子重劃區周邊近三年預售案最高價逼近6字頭，預售案「澐光」則開出3字頭，等同單坪下修20萬元，引爆市場熱點，帶動新春銷售長紅達八成、單周來客破百組，為近期台中最熱銷個案之一。

新年期間，接待中心大年初四（20）日開工，現場賞屋將發放馬年小提燈、刮刮樂紅包等新年應景禮。

富華創新表示，公司深耕市場33年，累計推案戶數約1萬戶，長期採取「不囤屋」策略，只要具備建設題材、生活機能、價格優勢的個案，對市場仍有吸引力。

此外，未來重心仍以中央公園第一排的文商15與文商53地號為主，並持續拓展營造與多元事業版圖，為下一波市場循環預作準備，迎戰變局中的新機會。

富華創新12日舉行集團尾牙、席開87桌，主題定為「遊輪嘉年華」。記者宋健生／攝影
富華創新12日舉行集團尾牙、席開87桌，主題定為「遊輪嘉年華」。記者宋健生／攝影

市場 營收

延伸閱讀

超辣！謝金燕暌違10年再登鴻海尾牙 辣露9洞羞喊「姐姐變奶奶」

拓凱年終尾牙 董座宣示拓展無人機、人形機器人等新興應用

傻眼！去年才升遷、今年尾牙後被裁員 理由竟是「假請太多」

謝國樑成功市場拜年拚市場轉型招商 祝前市長、議長新年快樂

相關新聞

中工經營權之爭再升溫 寶佳派董事辭職後迅速加碼至16%

中華工程（2515）經營權攻防持續升溫。華建（寶佳集團）今（12）日公告，自114年11月21日至115年2月12日止，...

台灣樂天啟動跨境O2O新模式 率13品牌首波插旗東京丸井百貨

台灣樂天市場（Rakuten）宣布，以日本丸井百貨作為海外線下首波落點，啟動「線下體驗、線上回購」的跨境O2O通路模型。...

高房價讓人不敢生？專家：基隆所得比最低生育率卻墊底 台北反而第六

近年掀起高房價導致低出生率的聲浪，不過實際數據可能跌破眾人眼鏡。住商機構統計內政部，比較2025年各縣市粗出生率與202...

信義房屋社區一家「愛在瑞芳」計畫 深耕13年

從課後輔導、寒暑期營隊，到今年規劃的二手市集與家長擺攤，輔仁大學文學院文善志工隊推動的「愛在瑞芳」計畫，已在新北市瑞芳走...

房價太高不想生？這縣市買房最輕鬆、出生率卻墊底

不少人認為高房價導致低出生率，不過實際數據跌破眼鏡。住商機構統計內政部，比較2025年各縣市粗出生率與2025年第2季房...

「格睿森玥」、「格睿竹暘」上樑 海線房市躍升新焦點

海線房市近期熱度升高，包括鹿港因彰化漁港議題，未來人潮與商機備受期待；沙鹿則因台中外溢需求，房價持續走高，而伸港則為工業...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。