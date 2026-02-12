經營權戰火重燃、華建持股升至1% 中工：特定股東應遵守法律紅線

針對寶佳集團旗下華建（2530）12日公告取得中華工程（2515）股份達1%一事，中工表示，對於寶佳集團持續買進公司股票之投資行為，公司一向予以尊重，但對於寶佳集團派駐公司之法人董事代表近期請辭，在法律上，在內部人責任尚未完全解除之際，隨即又公告取得更多股份，針對此種時機點極為敏感之交易舉措，中工深感不解與遺憾。

累計自2025年4月8日起至今，寶佳集團已取得約2.7億股，持股比率達16.6%。

中工嚴正重申，依據《證券交易法》相關規範，上市櫃公司之董事（含法人代表）即便辭任，在法律定義之一定期間內，仍受「內部人」之規範與限制。

中工呼籲，特定股東在進行交易時，應嚴格遵守法律紅線，切勿利用曾參與董事會運作所獲悉之內部資訊進行交易，以免觸法。

此外，中工指出，公司高度重視日前媒體報導，已有小股東針對特定人士涉嫌利用資訊落差進行內線交易，並向主管機關提出檢舉一事。對此，中工懇請檢調與主管機關能回應市場期待，主動關切並深入調查是否仍有其他類似之不法或異常交易行徑，以釐清真相，維護全體股東權益。

針對近期市場交易狀況，中工強調，經營團隊將持續密切監控，如有任何可能涉及不法、遊走法律邊緣或損害股東權益之情事，中工絕不坐視，並將採取一切必要措施捍衛公司與全體股東權益，以維護資本市場之公平與正義。