不演了？寶佳併購中工意圖強烈 再取得1％股權、累計持股達16.6%

中工（2515）經營權之爭戰火重啟。華建（2530）12日公告，取得中工1％股權，累計持股比例達16.604％。華建表示，取得目的為併購，為控制或參與該公司經營權，達成強化公司治理、提升營運穩定性之目標。

華建12日公告，2025年11月21日起至今年2月12日止，經由集中市場交易方式增加取得2萬6,380張，取得人包括寶佳集團少東林家宏、大華建設董事長鄭斯聰、大華建設、華鑑營造、堡新投資、和築投資、毅新、吳佩娟、和發國際投資、鴻憶投資、瑞城豪投資、佳峻營造等。

去年寶佳集團與中工爆發經營權之爭，寶佳集團大量買進中工股票，不過，隨後12月中工釋出善意，並讓出董事會席次，改由鄭斯聰擔任法人董事，但鄭斯聰擔任不到兩個月，在1月23日請辭，市場臆測中工經營權恐再戰，從華建公告也看見了寶佳集團的併購的企圖心。

中工表示，對於寶佳集團持續買進本公司股票之投資行為，一向予以尊重。惟其派駐本公司之法人董事代表甫於近期請辭，在法律上之內部人責任尚未完全解除之際，隨即又公告取得更多股份；針對此種時機點極為敏感之交易舉措，深感不解與遺憾。

中工表示，必須嚴正重申，依據《證券交易法》相關規範，上市櫃公司之董事（含法人代表）即便辭任，在法律定義之一定期間內，仍受「內部人」之規範與限制。呼籲特定股東在進行交易時，應嚴格遵守法律紅線，切勿利用曾參與董事會運作所獲悉之內部資訊進行交易，以免觸法。

此外，中工表示，亦高度重視日前媒體報導，已有小股東針對特定人士涉嫌利用資訊落差進行內線交易，並向主管機關提出檢舉一事。對此，本公司懇請檢調與主管機關能回應市場期待，主動關切並深入調查是否仍有其他類似之不法或異常交易行徑，以釐清真相，維護全體股東權益。

針對近期市場交易狀況，中工表示，經營團隊將持續密切監控，如有任何可能涉及不法、遊走法律邊緣或損害股東權益之情事，本公司絕不坐視，並將採取一切必要措施捍衛公司與全體股東權益，以維護資本市場之公平與正義。