拓凱年終尾牙 董座沈文振宣示拓展無人機、人形機器人等新興應用

碳纖維複材大廠拓凱（4536）12日舉行集團年終尾牙，今年主題訂為「騏驥馳騁、馭變勵新」，董事長沈文振宣示，集團將以「深化碳纖維核心技術、建構跨國產能布局、拓展新興應用市場」為三大主軸，推動集團持續成長。

面對關稅與地緣政治的不確定性，拓凱也啟動全球銷售與產能重新配置策略，2026年將持續降低單一市場（特別是美國）依賴，擴大歐洲、東南亞及新興市場占比。另外，強化多幣別資產配置，減少美元曝險，提升財務穩定度。

沈文振強調，拓凱將以后里新總部與越南擴廠為雙核心，搭配新應用市場展開，預期2026年將在營收、產品組合與國際化布局上同步推進。法人估，拓凱今年營收維持成長態勢不變，獲利隨新台幣匯率趨穩，可望優於去年表現。

拓凱營運總部預計第1季進駐中科后里園區，中科總部已規劃集團碳纖維研發總中心及新產業育成中心，未來將全力投入航空內裝、無人機、人形機器人、醫療及運動科技等先進應用，為營運挹注新成長動能。

另外，越南生產基地啟動二期擴廠，跨國產能逐步成形。沈文振說，因應客戶對越南製造需求成長，集團已於前一年度通過增資2,000萬美元，越南廠二期工程進入規劃建設階段，預計今年起陸續動工。

越南生產基地未來將繼續強化自行車零組件量產能力，擴充複材產品線，逐步增加航太零件等多品項代工服務，同時分散供應鏈風險，提升國際客戶接單彈性。

展望2026年新產品與成長動能，沈文振指出，集團跨足多元複材應用，在運動器材升級產品方面，將推出高端球拍、自行車煞把手、車架等強度與輕量化兼具的新產品；醫療方面則有助聽器零件、醫療周邊精密零件。

至於航空及新興移動產業，拓凱高強度複材結構件已切入更多國際合作專案，藉由技術平台共享、產線彈性提升與深化國際合作，預計今年可進一步放大客戶結構與產品組合的成長空間。

拓凱透露，航空內裝板材初期將鎖定貨機的內裝隔間複材板材，並採用可回收的TP熱塑形複材；無人機方面，已和國內無人機大廠接觸，未來將鎖定機身、葉片等複材。

至於人形機器人，拓凱強調不會缺席。目前已出貨醫療用外骨骼機器人給日本客戶，在此基礎上，後續將鎖定人形機器人的膝關節、腰身等複材件。