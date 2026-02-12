中工經營權之爭再升溫 寶佳派董事辭職後迅速加碼至16%

快訊

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
中工經營權攻防持續升溫。泛寶佳集團已取得約2.7億股，持股比例達16.6%再創新高。圖為中工背後的大老闆沈慶京。圖／報資料照片
中華工程（2515）經營權攻防持續升溫。華建（寶佳集團）今（12）日公告，自114年11月21日至115年2月12日止，透過集中市場交易再增加取得2638萬股。累計自114年4月8日起至今，已取得約2.7億股，持股比率達16.6%，水位再創新高。

這波增持動作發生在寶佳派駐中工的法人董事代表鄭斯聰辭任之後，引發外界關注。中工今日發表聲明指出，對寶佳持續買進公司股票的投資行為一向予以尊重，但法人董事代表甫於近期請辭，在法律上之內部人責任尚未完全解除之際，即公告取得更多股份，對於此種時機點極為敏感之交易舉措深感不解與遺憾。

中工強調，依「證券交易法」規範，上市櫃公司董事（含法人代表）即便辭任，在一定期間內仍受內部人規範與限制，呼籲特定股東進行交易時應嚴守法律紅線，勿利用曾參與董事會運作所獲悉的資訊進行交易。此外，中工也指出，已有小股東針對特定人士涉嫌利用資訊落差進行內線交易向主管機關提出檢舉，盼檢調單位釐清是否涉及不法或異常交易情事。

市場人士分析，寶佳持股已從去年11月初的約一成出頭，逐步墊高至目前16.6%，顯示布局並非短線操作，而是具策略性的長期推進。未來雙方如何在董事席次或在股東會展開更積極攻防，將成為市場觀察焦點。

董事 中工 股東會

