高房價讓人不敢生？專家：基隆所得比最低生育率卻墊底 台北反而第六

近年掀起高房價導致低出生率的聲浪，不過實際數據可能跌破眾人眼鏡。住商機構統計內政部，比較2025年各縣市粗出生率與2025年第2季房價所得比，其中房價所得比最低的基隆市、嘉義縣，恰恰也正是出生率最低的兩縣市，反而是近年提高生育補助的雲林縣，已連兩年穩居全國「生育王」。

而房價最高的台北市，房價所得比高達15.41倍，但全國生育率排名第六，顯示高房價與低生育率沒有必然關係。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，年輕族群不婚生原因眾多，從數據來看，高房價僅是少子化問題的變數之一，而地方產業發展、社會福利資源等因素恐怕才是關鍵。

根據統計，2025年第2季基隆市房價所得比僅6.05倍，意味著不吃不喝約6年即可買房，是全國購屋負擔最輕的縣市，不過該市2025年粗出生率卻低至2.89‰，同樣排名全國最低；無獨有偶，嘉義縣房價所得比僅6.95倍，而其2025年粗出生率為3.56‰，兩者數據都是全台次低。

賴志昶分析，基隆市本身雖屬低房價，惟區域較欠缺產業議題，且來往台北市、新北市交通便利，人口多往雙北通勤，久而久之即造成年輕族群外移，即便在地房價便宜，也難以轉化為催生動力；至於嘉義縣，為傳統農業大縣之一，近年雖說有觀光產業加持，加上有嘉義科學園區等產業議題，但仍難逆轉嚴重的人口外移現象，致使房價雖仍屬低段班，但在地仍難維持高生育率。