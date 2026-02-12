春節前慰問公車駕駛長 蔣萬安感謝全年無休的運轉英雄

春節假期即將到來，為感謝公車業者及第一線駕駛長的辛勞付出，蔣萬安市長12日上午偕同交通局長謝銘鴻前往大南汽車北投站向公車業者及駕駛長拜年，並致贈春節慰問金，提前送上市府的關懷與祝福，感謝駕駛長們默默守護城市的運轉，陪伴市民平安往返的每一天。

蔣萬安致詞時表示，在各行各業普遍面臨缺工挑戰的環境下，市府高度肯定大南汽車積極投入人力招募，穩定公共運輸服務量能，為市民提供安全且可靠的乘車環境。此外，大南汽車在營運與工作環境改善上的努力，包括建置行控中心即時掌握公車營運狀況、優化駕駛長休息空間；在推動綠色運輸方面，去年新增21輛電動公車，預計今年電動公車比例將提升至約40%。去年更於北捷北投機廠電動公車共享充電場站辦理消防演練，以實際行動支持電動公車政策，展現對消防安全的高度重視。

蔣萬安市長也藉此次春節慰問機會，向所有辛勞付出的公車駕駛長致上最誠摯的敬意與感謝，特別是春節期間犧牲假期、堅守崗位、維持城市運轉的第一線英雄，感謝大家全年無休，為市民提供安全且優質的公車運輸服務。未來市府也將持續與各公車業者攜手合作，進一步改善工作環境，並祝福大家在新的一年行車平安、工作順利、闔家安康。