momo宣布 農曆春節出貨不打烊

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

春節連假即將到來，年貨補貨、走春送禮需求湧現，消費者最在意的不是買不到，而是「下單後能不能準時到」。富邦媒（8454）宣布momo「2026春節不打烊」13日正式開跑，主打春節期間萬件熱銷商品照常配送、優惠3折起，透過七大促銷活動，帶來千萬級回饋。

為了讓消費者連假期間採買更安心、到貨不延誤，momo同步啟動「AI預測式庫存配置」、「結合生態圈夥伴」、「自動化與彈性調撥」三大物流策略，透過提前備貨、強化短鏈配送與彈性調度，讓消費者想買就買，也能更快收到貨。

momo為了讓消費者過年補貨、送禮都能照常到貨，透過三大物流策略守住年節配送不斷鏈。首先啟動「AI預測式庫存配置」，提前掌握春節熱銷趨勢，於年前完成區域性調撥，將熱門商品前置部署至鄰近倉儲，讓到貨更快、配送更穩；同時「結合生態圈夥伴」，除momo指定商品外，也邀集mo店+優選賣家共同響應，凡標示「春節正常出貨」之商品皆維持出貨服務，讓連假採買不中斷。momo透過「自動化與彈性調撥」提升揀貨效率，並與物流緊密協作、以科學化方式調度排班。

春節 momo

