蝦皮公益攜手三大公益團體 推動「百元捐」讓孩子安心過好年

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
蝦皮購物。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物。圖／蝦皮購物提供

對許多孩子而言，新年的渴望並非物質上的玩具，而是最基本的溫飽。農曆新年象徵著團圓與祝福，但對弱勢家庭來說，年夜飯並非理所當然，因為房租與生活開銷並不隨節慶停歇，而隨之而來的開學支出與物資需求，更是一道難以跨越的門檻。

台灣世界展望會近年觀察，在關稅與通膨壓力下，家庭的生活負擔加劇，弱勢兒少的生存線倒退四年，23%弱勢兒少為了省錢而不吃飯的情況也創新高；國中以上兒少選擇畢業後不繼續升學的比率達25%，同樣達到四年來最高點。

今年，蝦皮公益攜手三家長期投入兒少與家庭支持的公益夥伴：台灣世界展望會（紅包傳愛專案）、基督教芥菜種會（新春圍爐紅包專案）、基督教勵友中心（紅包遞愛，圍爐送暖專案），在蝦皮公益響應百元捐款，即可支持「餐食、團圓支持、就學與自立資源」三大方向，補上孩童年節與開學前後最常出現的資源缺口。

台灣世界展望會指出，2025年服務的最脆弱兒少達3,100人次，相較兩年前增加94%，顯示有生存急迫危機的兒少人數持續增加。年節期間的號召重點，是鼓勵民眾用一分小額紅包，至少幫這些孩子們把生活拉回穩定軌道，能夠吃飽、安心學習。

芥菜種會透過「用愛串聯全台」行動，在全台規畫18場「新春送暖感恩圍爐」，包含花蓮光復、台南楠西等曾受災害衝擊的地區，讓圍爐不只是提供一餐溫飽，也讓辛苦的照顧者和孩子，都能夠坐下來好好吃頓飯，更象徵照顧者的努力被看見、被支持、被祝福，期盼每個家庭都能在陪伴中獲得重新出發的力量。

勵友中心關注被遺落在圓桌外的孩子與少年，以「圍爐與紅包」為核心，在年節提供陪伴與資源，讓家境辛苦的孩子能與家人共享年夜飯，也讓與家庭疏離或無親屬支援的少年，在圍爐的笑聲與祝福中獲得一段被記得的過年記憶。

蝦皮 捐款 弱勢家庭

