80款無糖飲品一鍵查 「全家」響應國健署減糖指標推廣無糖飲品

全民減糖已成趨勢！近年民眾健康意識崛起，選購食品時對於營養組成與熱量關注度持續提升，全家（5903）積極響應國民健康署「國民飲食指標」，12日宣布於22日營養師節前夕，正式與營養師公會全國聯合會攜手推廣無糖飲品，未來民眾只要透過全家便利商店「食在購安心」網站平台，就能一鍵查詢高達80餘款之無糖飲品。

根據國民健康署「國民飲食指標」，建議每日添加糖攝取量不宜超過總熱量的 10%，「全家」為提供消費者選購產品時可瞭解相關成分，早於2012年即建構「食品溯源管理系統」，並於2014年推出「食在購安心」平台，為全國第一家也是目前唯一便利商店通路食品履歷示範業者。

同時，內部數據顯示，隨民眾健康意識近年高漲，「食在購安心」平台近三年的瀏覽次數成長高達八倍之多，顯示民眾漸養成「看清楚再買」的消費習慣；進一步分析去年度最常查詢的品類，更發現「一般飲料」高居搜尋排行榜首位，顯見消費者關注飲品的含糖量與營養資訊。

為提供民眾更直覺、更精準的購買決策，「全家」與營養師公會全國聯合會攜手合作，正式在今年於「食在購安心」平台首頁新增「無糖飲品」快捷查詢功能，消費者僅需一鍵操作，就能篩選出店舖內目前高達80款的無糖飲品名單，並可瞭解每款商品的成分與熱量標示，成為日常生活中實踐減糖計畫的最佳利器，未來「全家」也將與營養師公會全國聯合會推廣各類健康營養活動。