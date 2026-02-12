信義房屋社區一家「愛在瑞芳」計畫 深耕13年

從課後輔導、寒暑期營隊，到今年規劃的二手市集與家長擺攤，輔仁大學文學院文善志工隊推動的「愛在瑞芳」計畫，已在新北市瑞芳走過第13個年頭。2025年，計畫獲得信義房屋「社區一家」深耕校園類大專青年組首獎，團隊也準備將服務觸角再往社區延伸，透過二手市集促進居民互動與在地消費，讓關懷從教室出發，走進家庭與街區。

瑞芳因產業沒落與人口外移，社區內多為高齡者與弱勢家庭，許多孩子來自單親或隔代教養家庭，課後與假日缺乏穩定陪伴。文善志工隊13年前第一次踏進地方時，便意識到學校教師身兼多職的負擔，也看見孩子在學習與生活上的缺口，於是從每週三、週六的課後輔導做起，寒暑假則長住當地，設計閱讀、生活與主題課程，希望陪孩子走過成長中最容易被忽略的時段。

從輔仁大學到瑞芳，開車約一小時，騎車將近兩小時。即便路途遙遠，志工隊仍幾乎每週固定出隊。隊長李宜真說，正式隊員會依各自課表輪流支援，但為了維持穩定與延續性，她幾乎每次都跟著前往。返程搭乘台鐵的那段時間，成了隊員彼此交換觀察與調整課程的空檔，「聊孩子的狀況，也聊自己做得不夠好的地方，回到學校再想下一次可以怎麼改。」

在陪伴過程中，志工們最常面對的是孩子的自我懷疑。李宜真回憶，有孩子因一道數學題寫錯，脫口而出「我很笨」，那一刻讓志工們相當心疼。有些孩子原本作業總是寫不完，經過耐心引導後，慢慢掌握解題節奏，也能提早完成作業去玩。志工隊也嘗試在課輔之外加入鼓勵元素，例如支持喜歡畫畫的孩子參加比賽，讓作品被展示、被看見，孩子的神情也隨之改變。

服務多年，志工隊留下不少難忘的片段。曾有孩子在家人過世後，正在幫忙折金紙，卻不理解其中的文化意義，只知道那是一種祝福。下課時，他把紙張折成金紙拜拜的造型後，送到志工手中。隊員們明白這樣的物品平時不會隨意收取，卻仍默默收下，感受到孩子單純而直接的心意，成為志工持續走下去的力量。

加入志工隊一個學期的林偉勝分享，近期帶領寒假營隊時，小朋友會依志工名字創作黏土畫，也有人在放學前留下紙條，寫著「我喜歡你！」，讓志工在服務過程中，感受到孩子的回應。

近年來，文善志工隊也在瑞芳老街附近的活動中心打造「老街書屋閱讀計畫」。書屋內設置三座大型書架，收藏三百多本繪本、字典與經典名著，服務對象從幼幼班到小學高年級。志工為孩子製作借書卡，讓閱讀成為日常的一部分，也作為週六課程中的靜態活動空間，引導孩子從書本延伸思考與表達。

13年的陪伴，也慢慢累積出時間的回饋。有曾接受輔導的孩子長大後成為護理師，仍在週六回到瑞芳協助服務；畢業多年的學長姊，只要有空也會回來陪孩子上課。另一位加入志工隊一個學期的林哲宇說，看著曾經被牽著手的孩子，轉身牽起另一雙小手，讓人更加堅定選擇加入的意志。

信義房屋表示，「愛在瑞芳」從校園出發，逐步串起家庭與社區，是社區一家計畫期待看見的實踐樣貌。許多地方條件艱困、距離城市遙遠，但只要有人願意投入，改變就會發生。信義房屋將持續陪伴這些行動者，讓更多社區在長期累積中，走出屬於自己的成長路徑。