房價太高不想生？這縣市買房最輕鬆、生育率卻墊底

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文／攝影
不少人認為高房價導致低出生率，不過實際數據跌破眼鏡。住商機構統計內政部，比較2025年各縣市粗出生率與2025年第2季房價所得比，房價所得比最低的基隆市、嘉義縣，恰恰也正是出生率最低的兩縣市，反而是近年提高生育補助的雲林縣，已連兩年穩居全台「生育王」。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，年輕族群不婚生原因眾多，從數據來看，高房價僅是少子化問題的變數之一，地方產業發展、社會福利資源等因素，才扮演關鍵。

根據統計，2025年第2季基隆市房價所得比僅6.05倍，意味著不吃不喝約6年即可買房，是全台購屋負擔最輕的縣市，不過該市2025年粗出生率卻低至2.89‰，也排名全台最低。

另外，嘉義縣房價所得比僅6.95倍，而其2025年粗出生率為3.56‰，兩者數據都是全台次低。

賴志昶分析，基隆市本身雖屬低房價，惟區域較欠缺產業議題，且來往台北、新北市交通便利，人口多往雙北通勤，久而久之即造成年輕族群外移，即便在地房價便宜，也難以轉化為催生動力。

至於嘉義縣，為傳統農業大縣之一，近年雖說有觀光產業加持，加上有嘉義科學園區等產業議題，但仍難逆轉嚴重的人口外移現象，房價雖仍屬低段班，但在地仍難維持高生育率

雲林縣去年以6.94‰粗出生率奪下全台冠軍，房價所得比7.31倍，則是全台倒數第四低。

住商不動產雲林虎尾加盟店店東黃朝國分析，雲林房價基期低，在地居民購屋壓力較小，近兩年來雲林縣政府推出大幅度的生育補助，成為支撐生育率的重要因素。

此外，近年來雲林受惠於鄰近縣市興起的嘉科議題帶動，區域房市近年來亦吸引不少建商進駐，加諸有人口成長紅利，致使區域市場表現前景可期。

賴志昶表示，數據顯示，買得起房不代表願意生，就業機會少、育兒資源差，比高房價更具殺傷力，因此對於當政者而言，純粹抑制房價並非提升生育率的萬靈丹，唯有透過升級在地產業，同時優化托育環境與補助資源，才會是最強而有力的催生手段。

全台2025年生出率與房價比較。表／住商機構提供
房價 生育率 雲林

