台船公司建造海洋委員會海巡署高緯度遠洋巡護船第三艘舉行開工典禮

台船（2208）建造之「高緯度遠洋巡護船6艘設計建造統包案」第3艘開工典禮，於12日上午吉時在台船公司高雄廠舉行，由台船公司副總經理顏聰輝與海洋委員會海巡署艦隊分署副分署長吳瑞祥共同主持，並預祝建造案順利圓滿完成。

本案係海洋委員會海巡署艦隊分署為落實全球海洋治理，善盡漁業管理責任，規劃「籌建海巡遠洋巡護船發展計畫」，委由台船公司新建6艘遠洋巡護船，以全面提升我國漁業巡護與海域執法能量；新造高緯度巡護船在船體結構與各項設備性能上均大幅提升，全船（含上構）採鋼質結構，滿載排水量約5,000噸，不僅顯著提升噸位及續航力，亦可深入高緯度海域執行任務，未來亦規劃巡護至南印度洋等遠洋公海海域，強化我國公海漁業執法能力。

台船公司自商船製造起家，逐步發展為高科技國防造船的重要力量，在「國艦國造」的政策推動下，長期扮演關鍵角色。透過持續投入研發與技術創新，台船公司以專業實力為我國國防安全貢獻心力，並依計畫、如期如質完成本型船艦建造任務，全面提升海巡巡護艦艇能量，確保我國漁民於專屬經濟海域及公海作業之安全，維護爭端水域之和平與穩定，有效遂行各項海域執法任務。