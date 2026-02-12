「格睿森玥」、「格睿竹暘」上樑 海線房市躍升新焦點

海線房市近期熱度升高，包括鹿港因彰化漁港議題，未來人潮與商機備受期待；沙鹿則因台中外溢需求，房價持續走高，而伸港則為工業生產重鎮，三區形成「海線新三角」，成為中部房市的關注焦點。

其中，深耕彰化的格睿建設看好海線房市，旗下建案伸港「格睿森玥」與和美「格睿竹暘」預售均達五成，12日雙雙舉行上樑儀式，象徵地方新案量體成形。

伸港近一年房市表現積極，2025年「格睿森玥」以33筆成交量搶居彰化縣第三名，預售達五成，力求年底完工交屋，成為地方建案的競爭力指標。看好剛性需求，該案主打安全建築與社區規劃，產品以中小坪數、二至三房為主，截至目前每坪均價28.42萬元，鎖定首購族與小家庭需求。

格睿建設行銷部經理陳世杰表示，「格睿森玥」以整體安全與生活品質為訴求，而同系列的「格睿森瑜」則以連續壁工法著稱，強調結構安全與防止土壤液化；兩個伸港建案各有不同的差異化策略。隨著上樑儀式舉行，顯示外溢需求已經悄悄延伸至彰化海線，形成新的購屋熱點。

鹿港方面，除了彰濱工業區就業人口之外，近期的彰化漁港議題持續發酵，未來將吸引人潮與商機，帶動區域發展。鹿港本身擁有深厚的文化資產與觀光優勢，結合漁港規劃，將使地方兼具產業與觀光雙重支撐。

房市行情方面，預售案從每坪均價31.05萬揚升到36.53萬元，而向來習慣住透天厝的鹿港居民，也在土地稀缺之下，開始入手大樓建案，「青成康堤」均價便達到每坪37.94萬元，顯示居民的長期在地期待。而隨著漁港建設的逐步推進，房市可望迎來新一波成長，吸引自住客與投資族群的目光。

沙鹿則是台中外溢需求最強的代表。近一年平均成交價達每坪40.9萬元，相較2024年成長8%，而且成交量居海線(大甲、清水、梧棲等)之冠。因鄰近中科園區與台灣大道交通幹線，生活機能完整，擁有醫療、商圈與學區資源，又因好市多落腳海線選址等議題，吸引大量購屋族進場。

沙鹿房市已站穩高檔，成為台中生活圈延伸的重要據點。「麗景風和」資深專案經理郭玉珍表示，沙鹿對於自住客而言，提供了便利的生活環境；對投資族而言，更是具備穩定的成長潛力。

看好「海線新三角」形成的住商不動產和美彰美加盟店東柯明樺表示，伸港「格睿森玥」新案以安全議題帶動房市，鹿港以漁港題材吸引商機，沙鹿則因外溢需求使房價微揚。